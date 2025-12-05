柬埔寨公主嫁礦泉水公司太子爺　奢華婚禮成年度矚目王室盛事

今年28歲的柬埔寨公主蓬索莉亞（Pongsoriya Norodom）近期於柬埔寨首都金邊舉行為期數日的婚禮，新郎為礦泉水品牌「Provida」富二代謝夫川英（Seav Chhuon Ing）。婚禮涵蓋四大儀式，集結高棉文化、王室傳統與現代時尚，被稱為「年度最受期待的王室盛事」。



柬埔寨公主曾赴北京攻讀學位 活躍於社群媒體

蓬索莉亞公主為柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）的姪女，其祖父為已故國王施亞努（Norodom Sihanouk）。2020年畢業於北京對外經貿大學（UIBE），獲得國際政治法學士學位，更榮獲該年度傑出國際學生獎，曾任小米品牌大使。

柬埔寨公主蓬索莉亞與謝夫川英。（Instagram@soriya_noro）

來看看這對「強強聯手」的豪華王室婚禮：

其新婚丈夫謝夫川英則為柬埔寨企業「Daun Penh Trading」的繼承人，該企業旗下品牌包含知名礦泉水「Provida」，曾獲《Prestige Online Cambodia》評選為「柬埔寨40位40歲以下最具影響力人物」之一。

蓬索莉亞公主在社群平台上相當活躍，在Instagram上發布不少這場世紀婚禮的影像，《HOLA!》報道，在儀式上公主所穿的緞面訂製禮服來自柬埔寨品牌SOKNAN Atelier，晚宴上出現的西式婚紗則是由柬埔寨高訂品牌Atelier Nhem打造。為期多日的儀式中她換上多套不同禮服，其中有不少高棉傳統服飾，並搭配大量珠寶，作為家族傳承的象徵。

這場世紀婚禮排場奢華盛大，儀式融合現代與傳統，包含婚前派對、傳統儀式、王室祝福典禮及西式舞會，而最受矚目的時刻為國王西哈莫尼為姪女獻上祝福，加深婚禮的王室傳承的意義。

