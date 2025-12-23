歐洲最美公主Leonor完成首次單獨飛行　預計2026年結束軍訓入大學

有「全歐洲最美公主」之稱的西班牙王儲萊昂諾爾公主（Princess Leonor），在20歲這一年創下人生中的里程碑。她在12月18日於西班牙穆爾西亞聖哈維爾空軍學校（Academia General del Aire y del Espacio de San Javier）完成「首次單飛」，證明自己已具備在沒有教官陪同下，獨立安全駕駛飛機的能力，正式開啟軍旅生涯的重要新階段。



完成首次單飛 王室公開飛行畫面

西班牙王室近期在官方Instagram分享相關照片，可見萊昂諾爾公主駕駛Pilatus PC-21渦輪螺旋槳教練機，屬於現代化的空軍訓練機型。在航空術語中，首次單飛被稱為「la suelta」，象徵飛行學員邁入能獨立操控飛機的里程碑。

報道指出，這次任務的完成，建立在長達4個月的密集訓練之上。她的訓練內容不僅包含實際飛行，還涵蓋大量理論課程、技術指導，以及長時間的模擬飛行訓練，整體要求相當嚴格。

嚴格體能把關 三軍訓練進入尾聲

按照過往傳統，歐洲各國王室成員都必須接受軍事訓練洗禮，才能被視為合格成年。萊昂諾爾公主2023年前往軍校報到，展開為期3年的陸海空三軍訓練，並在日前先後完成陸軍與海軍階段。

據報導，萊昂諾爾公主早在就讀海軍學校期間，便接受心臟與視力等多項醫學檢查，並取得完全合格的健康證明，才獲准進入空軍座艙受訓。據悉，為了全心投入高強度課程，萊昂諾爾公主在本學期刻意保持低調，暫時減少露面。

西班牙王室指出，萊昂諾爾公主的軍事訓練預計於2026年6月結束。之後，她可望循父王費利佩六世（Felipe VI）的腳步，進入西班牙的大學深造，研究方向可能以法律與政治學為主。在此之前，她將先迎來聖誕假期，並預定於明年1月6日身穿正式軍禮服，出席傳統的「軍事彌撒節」公開活動。

