96歲巴菲特被揭驚人飲食習慣　近50年沒喝過水　每日狂飲5罐可樂

對沖基金大亨、潘興廣場（Pershing Square）行政總裁艾克曼（Bill Ackman）日前在播客節目透露，「股神」巴菲特（Warren Buffett）曾告訴他，自己快50年沒喝過白開水。巴菲特嗜喝可樂眾所皆知，而這特殊的飲食習慣，也和他的投資興趣相呼應。



艾克曼回憶，巴菲特幾年前曾到他家中作客用餐，當時他備齊了股神最愛的櫻桃可樂（Cherry Coke）。果不其然，巴菲特婉拒了白開水和氣泡水，選喝自己最愛的汽水。

「股神」巴菲特（Warren Buffett）愛喝可樂，自曝快50年沒有喝過白開水。（GettyImages）

艾克曼好奇問他：「你不喝水嗎？」巴菲特回說：

我已經48年沒有喝過白開水了。

不喝水聽起來不可置信，但巴菲特以每天喝五罐可樂著稱，還曾在2015年笑稱，自己的身體「有四分之一是可口可樂」。

延伸閱讀：長壽｜95歲巴菲特思維敏捷 公開4大養生秘訣 堅持每天睡眠8小時

+ 11

可口可樂（Coca-Cola）也是巴菲特最具代表性的長期投資之一。巴郡（Berkshire Hathaway，又譯波克夏·海瑟威）自1980年代開始大舉買進可口可樂股票，目前持股比率約9%。巴郡當年的投資成本約13億美元（約102億港元），截至去年底，持股市值已增至約280億美元（約2,200億港元），相當於最初成本的21倍左右。

巴菲特不只愛喝可樂，也經常在上班途中到麥當勞（McDonald's）買早餐，三不五時也會吃些熱狗、薯條、爆谷、餅乾、糖果、雪糕等「療癒食物」。

他對速食和甜食的熱愛，也與他的投資版圖相互呼應。巴郡旗下擁有時思糖果（See's Candies）和Dairy Queen等消費食品公司，食品巨擘卡夫亨氏（Kraft Heinz）也是巴郡的重要投資之一。

巴菲特1995年曾與比爾蓋茨（Bill Gates）與蓋茨當時的妻子梅琳達（Melinda），赴中國旅遊17天。為了讓巴菲特吃得習慣，蓋茲夫妻還特別安排酒店廚師學做漢堡和薯條，甚至確保一行人登上萬里長城高處時，也有櫻桃可樂可供巴菲特飲用。

延伸閲讀：不買股票懶得理財也能致富的秘法 改變思考方式讓金錢自然流向你

+ 13

延伸閱讀：

上半年才加碼Google買在350美元 「股神」巴菲特最後一注恐被套牢

不只關心財經！96歲巴菲特是重度YT沉迷者 好友爆料他晚上最愛看這類影片

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】