股神巴菲特罕見失手　押注這美國食品巨頭慘跌70％　直言：很失望

「股神」巴菲特（Warren Buffett）罕見失手！美國食品巨頭卡夫亨氏（Kraft Heinz）近年營運表現不斷下滑，本月2日正式宣布「分家」拆分為2公司，結束10年的合併計劃。



這項消息傳出後，公司股價應聲下滑7％，10年來累計崩跌70％。這也讓最大股東巴菲特承認投資敗筆，對卡夫亨氏的表現直言：

很失望。

2025年5月3日，美國內布拉斯加州（Nebraska）奧馬哈（Omaha），股神巴菲特（Warren Buffett）出席旗下投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）年度股東大會時講話。（網絡圖片）

卡夫亨氏身為食品龍頭，以茄準等調味醬料聞名全球。（pedro-durigan/unsplash）

卡夫亨氏宣布拆分

卡夫亨氏是由卡夫食品與亨氏在 2015 年合併而成，透過旗下子公司在北美及全球銷售各式食品及飲料，最知名的就是其茄汁與調味料等商品。然而合併以來，公司的營運情況每況愈下，10年間股價慘崩70％，最終在2日正式宣布「分家」，未來將以2家獨立公司的形式營運。

《CNBC》報道，卡夫亨氏未來分為：一家專注於醬料、塗抹醬、調味品等耐儲存食品業務，另一家則主攻北美食品雜貨市場。這筆分家交易預計在2026年底前完成，現有股東將獲配2家新公司的股份，但名稱與代號仍未定。

巴菲特與他的第二任妻子Astrid（Getty Image）

股神巴菲特罕見失手

巴菲特旗下的巴郡（Berkshire Hathaway，又譯波克夏）持有卡夫亨氏27.5％股份，不僅是最大股東，自2015年合併以來，波克夏也從未減碼持股。值得一提的是，當年巴菲特正是合併的最大推手，他與私募巨頭3G Capital合作推動，企圖打造全球食品龍頭。不過 2023年3G Capital完全退出持股，公司的發展頹勢愈來愈迅速。

回顧這筆交易，《CNBC》指出，巴菲特承認當初合併並非好主意，現在拆分也無助於公司解決根本問題，直言對此感到失望。波克夏也因卡夫亨氏的股價市值大縮水，認列了50億美金（約390億港元）的損失，成為股神少見的投資失誤之一。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】