巴菲特省錢術｜千億身價仍用麥當勞優惠券　7個致富習慣受用終身

巴菲特長年位居全球富豪榜前列，對金錢的態度卻出奇務實。據《Gobankingrates》報導，他並不追求物質享受，反而對每一分錢都慎重以待。



事實上，這位傳奇投資人的理財習慣就普羅大眾一樣，只要掌握以下七個關鍵原則，每個人都能在不犧牲生活品質的前提下，讓財務管理更有智慧。

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一、購物看重其實質價值

首先是追求實質價值而非品牌虛榮。巴菲特購物時，眼光始終鎖定在「價值」而非「標價」或「名氣」。他曾選擇購入輕微受損的車輛，修復後繼續使用，而非追求新車，這種思維若應用在日常生活中，便是選擇耐用且功能齊全的產品，而非盲目追逐設計師名牌。

像是選擇品質優良的賣場自有品牌，往往能以更平實的價格獲得與大牌相當的體驗，讓預算發揮最大效益。

二、發揮創意，尋找消費以外的「替代方案」

其次要學會跳脫框架，尋找替代方案。解決需求不一定要靠消費，巴菲特早年甚至曾將抽屜改裝成嬰兒床，這種理財觀至今仍極具參考價值。

當家中需要汰換家具或擺飾時，與其衝向賣場支付高昂的全新品價格，不如在當地的二手拍賣平台或交換社群尋寶，透過循環利用，往往能以極低甚至零成本的方式滿足生活所需。

三、質重於量的購物哲學

在購物哲學上，他強調質重於量。廉價並不等同於划算，巴菲特曾向股東表示，以合理的價格買下一間卓越的公司，遠比以便宜的價格買下一間普通的公司來得明智。

購物亦然，若商品雖然便宜但品質低劣，最終只會因頻繁更換而增加支出，與其盲目追求最低價，不如投資一件真正值得且耐用的好物。

四、善用優惠券的力量

此外，他也善用優惠券的力量。巴菲特曾與比爾蓋茲在香港吃麥當勞時，掏出優惠券買單，這則軼事證明了節省是不分身分的。

雖然幾塊錢的折扣看似微不足道，但積沙成塔，這些零散的儲蓄在長時間累積下，將會是一筆驚人的數目，養成消費前檢查優惠活動的習慣，是理財最基本的功課。

五、減少外食，享受簡約飲食​

而在飲食方面，他建議減少外食，享受簡約飲食。坐擁巨額財富的巴菲特，飲食偏好卻極其樸實，他並不熱衷於昂貴的高級餐廳，反而偏好簡單且固定的食物。

頻繁外食不僅會讓荷包縮水，也常帶來額外開銷，適度控制外出用餐的頻率，並在家享受簡單健康的餐點，是控制每月固定支出最直接有效的方法。

六、拒絕盲目追隨潮流​

同時，我們也應拒絕盲目追隨潮流。投資上不隨波逐流的巴菲特，在生活中同樣冷靜，巴菲特建議將注意力放在事物的競爭優勢與核心特質，而非其是否正處於話題尖端，選擇經典、實用的長青款，能讓你避開許多為了「趕時髦」而產生的冤枉錢。

七、靜待時機，在特價時出手​

最後則是靜待時機，在特價時出手，巴菲特最知名的金句之一，就是「無論是股票還是襪子，我都喜歡在特價時買進高品質的商品」。懂得等待時機，在促銷活動中購入高品質物資，能在維持生活水準的同時大幅降低總開銷，這並非克扣生活，而是一種有策略的聰明消費。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：真正有錢人也用麥當勞優惠券！巴菲特消費只看「7關鍵」，學起來你也能當百萬富翁】