摩根大通深度訪談百位富豪！揭7大共同習慣　巴菲特馬斯克都在做

摩根大通最新發表的《2025年度客戶報告》（2025 Principal Discussions Report），深度訪談了超過100位來自全球28國的超富裕家族成員，這些億萬富翁的身價合計超過5000億美元（約3.9萬億港元）。



在財富金字塔頂端的這群人，儘管背景不同、產業各異，卻都擁有這7個日常習慣。看看你佔了幾項？

在財富金字塔頂端的這群人，擁有這7個日常習慣。（《華麗上班族》劇照）

富豪們都有這7個日常習慣：

+ 2

1. 早起

早起能為自己爭取最有價值的時間區段：沒有干擾、頭腦清晰、可以安排深度思考與目標設定。

蘋果CEO庫克（Tim Cook）長年在凌晨4點前起牀，優先處理電子郵件。維珍集團創辦人理查・布蘭森（Richard Branson）曾分享，自己會開着窗簾睡覺，讓早晨的陽光叫醒他。

2. 持之以恆

他們不因心情好壞、不因外在環境改變而隨意放棄，對習慣嚴格執行，這種穩定性是帶來長期成果的秘密。

3. 運動

接近大自然的戶外運動，成為有錢人最熱衷排行榜。有錢人認為，既然累積財富是一場馬拉松，沒有健康的身體，再好的商業頭腦也無用武之地。更重要的是，運動能提升大腦專注力、決策品質和抗壓能力，這些都是在商場上不可或缺的競爭優勢。

4. 大量閲讀

這個發現與暢銷書《億萬財產的秘密》作者Rafael Badzaig的研究完全吻合。他花了五年時間採訪21位白手起家的億萬富豪，發現幾乎所有受訪者都保持大量閲讀的習慣。

巴菲特（Warren Buffett）每天花大量時間閲讀財報、商業刊物和書籍。比爾・蓋茲（Bill Gates）8歲那年，把《世界百科全書》從頭到尾讀完。馬斯克（Elon Musk）在小學四年級，幾乎讀完了學校和鎮上圖書館的藏書，有時候甚至周末一天讀完兩本書。

閲讀是最低成本、最高報酬的投資。投入一本書的時間，可以換來作者數十年的經驗和失敗教訓的精華。

延伸閱讀：無數網民有共鳴！4種諗法讓你失去快樂淪人生輸家 越早覺醒越好

+ 7

5. 優先處理重要的事

其中一位受訪的家族掌舵者這樣說：生命的貨幣是時間。真正稀缺的資源從來不是金錢，而是時間。成功人士深知這個道理，因此他們會區分「重要但不緊急」與「緊急但不重要」的任務，優先投入時間在能產生長期價值的事情上。

這意味着，想成功需要先學會說不：拒絕不重要的會議、無意義的社交飯局、消耗精力的雜事。保護自己的時間，就是保護你最珍貴的資產。

6. 設定具體可行的目標

他們不會設定「我想要更有錢」這種模糊籠統的目標，會把目標設得更具體、更細。例如：三年內讓公司營收成長到5,000萬、一個月內開發這個網站、每天要撰寫一篇1000字文章等。

7. 深度思考

在AI時代，這個習慣的重要性正急速上升。報告指出，當AI接管重複性高的任務，未來人才要想在職場生存，必須培養決問題能力、情緒智商與創造力。

這些軟實力會從深度思考中誕生，因此有錢人都會保留深度思考的時間。

有趣的是，在富豪們票選出的十大領導者特質中，誠信、遠見與同理心包辦了前三名。這些都不是AI能輕易取代的能力，需要大量的深度思考來培養。摩根大通這份報告最大的價值，證明了財富密碼就藏在日常紀律中，藏在每一天的選擇中。

選擇早起而不是賴牀，選擇閲讀而不是玩手機，選擇運動而不是回家躺平，選擇深度思考而不是被短視頻淹沒。最重要的是，這些習慣並非億萬富豪的專利，任何人都可以實踐。

延伸閱讀：10句口頭禪睇穿一個人真實性格 開口埋口「無所謂」實情係自卑？👇👇👇

+ 10

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】