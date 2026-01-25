日本葬禮揭秘｜死後約3日便要火化　非親屬「帛金」公價多少？

日本的葬禮因「葬式佛教」的獨特宗教觀而具有許多繁雜的禮節。本文將聚焦日本葬禮，介紹日本葬禮的各種禮儀規範，不僅限於具體做法，還將透過對源頭的整理揭秘其本質。



文：柴崎直人（岐阜大學研究所副教授，專從心理學角度研究禮儀教育體系。任小笠原流禮法總師，從事禮儀教師培訓工作）

江戶遺風下的佛教葬禮

當代人日本人平時宗教信仰意識淡薄，而舉辦葬禮時卻另當別論。日本全國約9成葬禮採用佛教儀式，雖然誦經的內容因信仰的宗派和地域差異而有所不同，但基本流程一致：誦經焚香超度逝者，將遺體火化送靈魂升天，最後安葬骨灰。此外也有神道儀式、基督教儀式及無宗教儀式的自由葬等形式，但總共僅佔1成左右。

示意圖（《禮儀師之奏鳴曲》劇照）

江戶時代初期之前，葬禮是在逝者家中由家屬與鄉鄰街坊共同操辦的民間儀式。隨着類似現代戶籍制度的「寺請制度」確立，寺院開始介入百姓的殯葬事宜。老百姓自出生便登記在屬地寺院，作為「檀家」度過一生，往生後獲授象徵解脫的「戒名」（亦稱法名、法號）。

明治初期「廢佛毀釋」運動後，雖然佛教的影響力式微，但寺院主持殯葬儀式的慣例卻延續下來。二戰後，越來越多的人認為「葬禮和法事應請寺院主持」，佛教呈現出形式化現象，被稱為「葬式佛教」。這種喪葬形式舉世罕見，禮儀規範的獨特性很強。訃告總是不期而至，我們需要掌握葬禮的基本流程與核心禮儀。

去世至火化約為3日

日本殯葬遵循「守夜、葬禮、告別儀式」的三段制流程。因需趕在遺體腐化前處理，所以3天左右要完成全部流程，進行火化。但受火葬場排程的影響，葬禮延後的情況亦不鮮見。此外，根據傳統的六曜曆法，在「友引」這一天火化被視為會招致朋友死亡，多數火葬場停業，安排葬禮還需避開這一天。

葬禮前夜的守靈儀式原為親友輪流點香驅邪、陪伴逝者度過最後一夜的習俗。昭和後期，葬禮的場所從私宅轉向殯儀館後，多壓縮為劃分時間段進行的「限時守靈」。第二天清晨，親屬們在葬禮儀式上祈禱逝者安息，繼而親屬在告別儀式上與逝者進行最後的告別，最終由至親護送靈柩前往火葬場。

收到訃告通常只需參加守夜或告別儀式。若關係親密可兩場俱至，或在守靈開始前急赴慰問。

傳統的佛教葬禮需在49天內完成7次法事，對應閻羅王每隔7日的審判，以幫助逝者能夠在第49日的最終審判後靈魂升天。如今，為簡化儀式，多在葬禮當天完成「頭七」的法事。

如果確難出席葬禮，應電唁或表示哀悼，並爭取在49日內親自拜訪弔唁。

【相關圖輯】入殮師木村光希工作揭秘：不僅是讓遺體變美 有一處故意不做修飾（點圖繼續閱讀）👇👇👇

+ 21

分場合的服裝禮儀

如果守夜當天就穿喪服，會給人「早有準備」的錯覺，原本屬於禁忌，因此最好穿便裝前往，但現實生活中穿喪服出席的人也不在少數。若是下班後直接前往，可在商務西裝的基礎上搭配黑色領帶，以深色西裝和白色襯衫的搭配為佳。需要注意的是，嚴禁穿着華麗的衣服，搭配動物紋的配飾或毛皮也不適宜。

告別儀式原則上應穿喪服列席，但根據與逝者的親疏關係，在穿着上還有不同講究。晨禮服等正式禮服限於親屬，普通弔唁者穿黑色正裝，年輕人則穿深色西裝等簡易正裝即可。女性的褲裝也被視為簡易正裝的範疇。尤其是在當代，喪主穿著簡易正裝的情況也很常見。

奠儀袋寫「御靈前」最穩妥

出席葬禮務必攜帶奠儀（日文為「香典」）。其原意為購香資金，實為貼補喪家開支的撫慰金。

文具店和超商均有奠儀袋售賣，但題頭寫什麼也許讓人為難。佛教儀式不同宗派寫法不同，如「御香典」「御佛前」，而神道教儀式習慣寫「御玉串料」，基督教儀式則寫「御花料」，不同宗教的習慣不同，而「御靈前」則適用於所有形式的葬禮。如果是亡靈升天成佛的49日後前往弔唁，應寫「御佛前」。

按照慣例，非親屬關係的奠儀約為5000日圓（約250港元）。為了避免給人以蓄意備喪之感，奠儀忌用新鈔，即便使用新鈔也要故意加上折痕。一般習慣將紙鈔的背面（沒有人物肖像的那一面）朝上，但大多喪家恐怕也並不介意。

念珠是常見的葬儀用品。但嚴格來說，各宗派形制持法各異，且非必需品，因此無需為了臨時參加葬禮而特意購買。

葬禮上，與逝者家屬見面時應標示哀悼，可以說「僅表深切哀悼，請您節哀順變」（このたびは誠にご愁傷さまでございます）。這時，慎用「日益」（ますます）「反覆」（くれぐれも）等日語疊音詞，以防讓人以「災厄疊加」的聯想。同時，應避免「死亡」等直接表述，宜以「驚聞噩耗，承蒙生前關照，不勝痛惜」（ 突然のご逝去に驚きました。ご生前は大変お世話になりましたので、本当に残念です）等簡短語句表達哀悼之情。

【延伸閱讀】日本傳統「正坐」竟為故意令人腳麻？ 還有另外7種席地而坐法

+ 14

告別故人、寬慰生者的神聖儀式

守夜與告別儀式均在遺像前由僧侶誦經，眾人依次焚香。此禮旨在透過焚香淨化身心，為逝者祈願冥福。

將香末舉至眉心的動作日語稱為「押頂」，以此表達敬意。具體的動作與次數因宗派而異，宜觀察僧侶或首位焚香的喪主動作並效仿。

焚香步驟示例▼▼▼

輪到自己時起身，邊向逝者家屬和僧侶行禮邊走向香案，對遺像行禮，以右手拇指、食指、中指3指拈香；

以左手掌心承托，將香末舉至與眼同高，手臂保持不動，垂首行「押頂」之禮；

撒香入爐；

合掌禮拜；

退後一步，再次向逝者家屬行禮，返回座位。



如果因宗教信仰等原因無法行佛教的焚香禮，可透過接待處事先與喪主溝通。若喪主表示「無關形式，心意為重」，那麼可按自身信仰致哀祈福。

有時，喪家會在葬禮結束後設「淨宴」招待前來弔唁的賓客，意為「借最後的晚餐追思故人」，因此即便不想用餐也不宜輕易拒絕，淺嘗一口是為禮。這時忌談與逝者無關的話題或醉酒、久留。

葬禮後續及缺席時的禮儀

葬禮結束後，喪家會請賓客攜帶鹽袋離場。此舉源於自古以來的驅邪習俗：為了避免將汙穢帶入家中，在門口向身上撒鹽。此外，有些喪家還會另外準備「弔唁回禮」作為伴手禮。

若日後收到較為貴重的「香典回禮」，回信時不必致謝，僅表達「誠惶誠恐」（恐縮です）之意即可，以表達慰問之辭為主。若事先替逝者家屬著想，也可再遞交奠儀時表明「無需回禮」。

有時，還會在年末的「喪中明信片」中得知友人去世的噩耗。雖然按照慣例，此時不向喪家郵寄新年賀卡，但並非硬性規定。「喪中明信片」本身旨在表達「因家人去世，不便送上新年祝福」，此時以「年初慰問」或「寒中慰問」的形式代替新年賀卡表達關懷和告慰之情更為得體。

隨着親屬遠赴他鄉生活的情況越來越普遍，為節省精力和成本，將葬禮簡化已成趨勢。疫情過後，僅在至親內部舉行的「家庭葬禮」愈發普及。或許，從「告慰喪親者悲傷」的角度來看，心意遠比恪守形式更重要。

【延伸閱讀】42個日本筷子使用禁忌：淚筷、迷筷、拉筷是什麼？舉高過嘴也不行

+ 38

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】