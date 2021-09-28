泰國19歲女生靠OnlyFans在3個月賺23萬　被捕後引網民不滿聲援

泰國一名19歲法律系女學生蘇甘雅（Sukanya）靠着成人網站獲益，三個月內收入高達近100萬泰銖（約港幣23萬元），她曾於YouTube頻道分享賺錢方法，卻遭相關單位盯上，20日將她與她男友以一併逮補，引發網友不滿，質疑殺人犯、性侵犯在泰國逍遙法外，警方卻逮補蘇甘雅，根本是眼紅她的收入太多。
根據Thairath News報道，蘇甘雅是成人網站OnlyFans的創作者，她以「Kai Nao」的帳號在平台上分享自己的性感照片及影片，她曾透過個人YouTube頻道分享自己的創作祕辛與賺錢方法，透露她三個月內收入高達近100萬泰銖。
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相關單位發現蘇甘雅的行為，她在17日遭警方傳喚，要求說明她在成人網站上創作的行為，20日蘇甘雅與男友在曼谷一家汽車旅館被捕，兩人被控以商業目的於網絡散播情色內容、說服他人進行不當性行為，且可能違反電腦犯罪法，將面臨三年有期徒刑及6萬泰銖（約港幣1.38萬元）的罰款。
然而泰國網友對於蘇甘雅被捕一事相當不滿，質疑警方放任國內其他犯罪行為，如殺人、性侵等，而蘇甘雅僅是在網上發布情色內容，卻被迅速逮補，此外，蘇甘雅與男友最初還被拒絕保釋，但在泰國的殺人犯、兒童性侵犯多能獲得保釋，事後警方終於同意保釋蘇甘雅與其男友，但兩人不可再犯。
大批網友不滿，紛紛在Twitter上發文、留言響應，在Twitter上搜尋「#NongKaiNao」關鍵字，便可看到數以千則的推文聲援蘇甘雅，網友質疑，警察放任重大犯罪者，是不是眼紅蘇甘雅收入太多，才會逮捕兩人。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】