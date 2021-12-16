有片︱西甲賽場現「公仔雨」　貝迪斯5萬球迷齊拋出暖心聖誕禮物

在聖誕節賽事期間，許多歐洲球隊都會進行相關的公益或是慶祝活動，西甲皇家貝迪斯（Real Betis）在週末主場的賽事上，就邀請現場5萬名球迷一起將帶來的娃娃丟入場中，這項傳統是為了幫助貧困孩童，為他們準備的聖誕禮物，上萬的娃娃一起丟入場中，畫面十分暖心。



這項活動是貝迪斯聖誕節的傳統活動，上週末他們在主場對上皇家蘇斯達（Real Sociedad）一役，邀請5萬名球迷在中場休息時間，一起把娃娃丟入場內，瞬間娃娃齊發，就像下了一場雨一樣，最後經過工作人員清點，收集到了19000個絨毛娃娃，場邊也設計一些聖誕裝飾，都將作為給塞維利亞周邊地區的貧困孩童的聖誕禮物之用。

點擊圖片放大看，賽事中場休息時，球迷丟出震撼的公仔雨情況：

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這項號召希望可以幫助貧困家庭和兒童們，也能夠享受聖誕氣氛獲得聖誕禮物，不過娃娃大小也有限制，並且基於安全考量，內裝不能含有電池，而這場比賽上，最終貝迪斯也以4比0擊敗皇家蘇斯達，排在了第三位。

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A unique feeling. Thank you for making happy so many children again this year. pic.twitter.com/gbrblt5jco — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) December 15, 2021

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】