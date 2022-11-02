《王后傘下》誤用簡體中文、女主角自稱「本宮」惹議　劇組急回應

韓國影后金憓秀主演的韓劇《王后傘下》熱播中，劇中飾演充滿堅強母愛但會勃然大怒、刁鑽、罵人的中殿娘娘，這是她時隔9年推出古裝作品，收視率屢創新高。然而，該劇為架空歷史劇題材，仍沿用了許多朝鮮歷史設定，雖然強調與史實無關，但仍引發部份觀眾不滿，更有歷史學家出面發聲，認為該劇不只在電視上播出，也透過Netflix上架在海外播放，劇組在考證上應該更嚴格才對。



近日《王后傘下》熱播中，卻也因為劇中的設定陷入爭議，根據韓媒報道，雖然劇情是虛構故事，但使用了朝鮮歷史作為背景而引發了質疑，特別是劇中還疑似借用了中國古裝劇設定，使得觀眾不滿聲浪愈來愈大，其中，第二集裏飾演黃貴人的玉子妍台詞提到了「물귀원주（物歸原主）」，字幕上出現的不是朝鮮漢字而是簡體中文，以及王所居住的寢殿名為「太和殿」，遭質疑借用了清朝紫禁城的宮殿名稱。

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對於字幕使用簡體部分，電視台tvN相關人員表示「字幕疏失的部分，托觀眾的福很快地做了修正，但太和殿的太和參考的是新羅時代的年號、高麗時代學堂等，是儒教文化圈內廣泛使用的單字」，承認了字幕疏失，但對於被質疑使用紫禁城宮殿的部分則給出了反駁。

然而，對於參考中國歷史劇的指責聲浪仍不斷湧現，在第五集裏，身為中殿的姀怜（金憓秀飾演）對着大臣們自稱「本宮」，部分觀眾指出「本宮」一詞不只從未出現在其他南韓歷史劇中，在正史上也從未使用過，對於這樣的用法出現在韓國歷史劇中，有些讓人難以接受。

對於相關討論，韓網上爭論不休，有人認為既然參考了朝鮮歷史作為背景，就不應該扭曲史實，對於考證應該更加用心，但也有一派認為不該過度干涉創作自由。

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