世界盃｜啤酒廣告神預言韓國贏波網上瘋傳　射手比數入球時間全中

韓國國家足球隊「太極虎」2日在卡達世界盃H組末輪賽事以2:1逆轉勝，力克強敵葡萄牙，也擠下烏拉圭以分組第2之姿挺進16強。



賽後有網友發現，一支在世界盃開踢前就公開的啤酒廣告竟精準預測這場比賽的比數，就連傳球、射門的球員背號和進球時間都幾乎完美命中，令網友直呼不可思議，紛紛湧入朝聖。

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綜合韓媒報道，CASS啤酒10月27日釋出這支30秒廣告，可見該公司推出卡達世界盃限定包裝的啤酒，中間印上大大的數字，有如球員背號一般。

影片中球評轉播球賽說道，「希望這次世界盃也和2002年一樣」，而桌上的啤酒代表着球員，可見球傳給王牌7號後，7號一人越過重重防守，接着出現2瓶1號啤酒碰杯，代表11號，也代表球由7號傳給11號。

桌上酒瓶顯示目前比數是1:1平局，看比賽的一群男女神情緊張，一名男子開口問道：「會和局嗎？」坐在中間的女子則果斷回答「不，我覺得會贏」，一邊伸手翻轉瓶身，讓比數變成2:1。

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下秒鏡頭切換到轉播畫面，果真有球員成功破門，拿下關鍵致勝分，比賽也以2:1告終，所有觀眾都興奮歡呼。最後則由旁白唸出廣告標語，「當『我們的世界盃』成真。」

而在2日的比賽中，韓國正是在1:1局面下，靠着7號孫興慜的「穿襠神助攻」傳給替補上場的11號黃喜燦，由黃喜燦在門前起腳破門，終場以2:1獲勝，代表這支廣告不僅料中比數，就連傳球、射門的球員也相當精準。還有人發現，廣告中進球時間為比賽第89分27秒，和黃喜燦實際進球的時間只差約一分鐘，令許多網友不敢相信。

這支廣告現已湧入大量網友留言朝聖，「這群瘋子，居然猜中這個」、「真的變成『我們的世界盃』了」、「來朝聖！真的成真了！大韓民國加油！」、「一個月前預言的CASS行銷團隊，你們是預言書」、「比賽結束後還剛好播這支廣告，真是傳奇」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】