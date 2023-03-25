黑暗榮耀惡女「手袋牆」揭秘　美指「高級訂製」豪宅衣飾絕不馬虎

《黑暗榮耀》爆紅了，惡女朴涎鎮（又譯朴妍珍）也火了。和堅韌得令人心痛的女主宋慧喬不同，涎鎮是徹頭徹尾的反面角色，從開頭一路壞到結局。



她是富家小姐，也是校園暴力的頭號擁躉，欺凌家境平凡的女同學，對她們毆打、羞辱，甚至用燒紅的捲發棒燙在她們身上。長大後，她嫁入豪門，當了氣象主播，私下裏依然不改惡毒本色，多次把屏幕前的觀眾氣得咬碎了後槽牙。

但偏偏就是這樣一個大反派，人氣幾乎高過了宋慧喬。劇放完了，大家還沉浸在一片「涎鎮文學」中。一方面，演員的演技入木三分，把壞人演得相當帶感。另一方面，不得不承認，涎鎮這個蛇蠍美人，顏值穿搭都很能打。她在劇中貢獻的數套財閥名媛look，讓人忍不住感嘆：涎鎮毒辣，但實在美麗。

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與那種刻意收着、低調內斂的知性千金風不同，她展現的是一種更為張揚的美，氣場強大，還帶點任性和叛逆。因為「人設」是富婆，她的傢俬、藏酒，也都品位不俗。但實際生活中使用的，並不全是大牌，甚至有些同款幾百塊就能買到。對於我們普通人來說，許多細節都提供了值得借鑒的靈感。

粗花呢套裝 名媛的最愛

涎鎮穿搭的精髓，是她的各種粗花呢套裝。作為Chanel香奈兒的標誌性設計，粗花呢簡直是名媛標準配備，上身自帶貴氣。近幾年韓劇在打造豪門感時，十分青睞這類服裝。至於在什麼場合怎麼穿，其實大有學問。

涎鎮是氣象台主持人，工作時一般會選擇成套的穿法，更為正式，符合她苦心經營的端莊女主播形象。和同事鬥嘴時穿的紫色，來自韓國品牌MOJO.S.PHINE。黃色這套則來自另一個韓國設計師品牌VEM.VER，價格不貴，1400元（人民幣，下同）左右。這樣做的好處是不會出錯，也不用費心搭配。對於上班族日常通勤來說，完全可以參考。遇到規格更高的活動，粗花呢也能hold住全場。被評為傑出校友，涎鎮一身白色出現在頒獎典禮上，優雅得體，讓台下不明真相的群眾崇拜不已。不過，Valentino的鉚釘包還是暴露了她內心的叛逆。

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而在非正式場合，就可以隨意一些了，不妨試試只保留外套。比如DINT藍色V領外套，裏面配件黑色連衣裙，簡單大方，還能露出纖長的脖頸。去見狐朋狗友們就更「暴露本性」了。紅黑千鳥格外套，配皮裙皮靴，名媛風中帶點搖滾範兒，一看就是不好惹的大小姐。被警察找上門，涎鎮的白色外套配了條白紗裙，更添幾分清純無辜。如果擔心顯得臃腫，還可以學她加一條白色寬腰帶，突出腰線。誰能想到眼前楚楚可憐的女人就是殺人兇手呢！

到老情人開的買手店，她穿了件UMER的香芋紫上裝，內搭白色溫溫柔柔。手中拎的粉色小包來自韓國品牌SHACLARA，6000元左右，有棱有角的設計俏皮有趣。還有對女兒一臉寵溺地說話時穿的棕色格紋外套，來自PORTS，摻着精緻的銀色絲線，是有錢的氣質富太太無疑了。

有意思的是，演員林智妍本人在日常生活中也很喜歡粗花呢。不過她搭配的大多是牛仔褲，更加休閒隨性，適合風格偏瀟灑中性的女生。

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亮色配黑色 氣場全開

涎鎮的另一大特點，是喜歡各種亮色的衣服。宋慧喬飾演的文東恩，總是一身清冷的黑白灰，彷彿生活在沒有色彩的世界。而涎鎮呢，每次出場都穿得明艷，成為焦點。畢竟是囂張跋扈的惡女，讓她良心發現是不可能的，讓她低調穿衣更是不可能的。但亮色穿不好容易顯得俗氣和用力過猛，涎鎮就很聰明了：用黑色搭配肯定不會出錯。

得知宋慧喬成了女兒的小學老師，涎鎮去學校當面battle，穿了件紫紅色上衣，下身配黑色皮質長裙，氣場全開。順便說一下，她真的好喜歡這種帶點墊肩的袖子。不僅顯頭小，而且是增加氣勢的利器，小個子女生可以學習。去見朋友時穿的橘紅色Zara外套，內搭同樣是黑色。配上牛仔褲和Gucci的黑色Sylvie，把Zara穿得這麼高級，誰看了不迷糊啊。向保姆打探情報時穿的蘋果綠針織開衫，來自Rochas，裏面穿了黑色高領打底，算是經典韓式搭配了。

雪天的玫紅色大衣，也被她輕鬆駕馭。這種大面積的高飽和度色，以黑色平衡中和，整體給人的感覺並不會浮誇，打破了「誰穿誰土」的魔咒。還有經典的「偷偷溜進殯儀館look」，搭配思路也是一樣的。 PORTS的紅色毛衫和裙子已經很突出了，剩下的選擇黑內搭、黑絲、黑鞋就好。去做賊還穿得這麼時尚醒目，不愧是你啊涎鎮。總之，記住這套黑色配萬物的法則，我們普通人也能駕馭亮色。

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金屬和珍珠配飾 打造精緻感的利器

想打造千金風，還有一件必不可缺的東西，就是配飾。涎鎮喜歡珍珠和金飾，這些飾品其實都不需要很貴，就能給整體造型增添精緻感。我最喜歡她去女兒學校要求校長開除宋慧喬時穿的一身。明明是溫柔又輕盈的白色罩衫和開衫，袖口還有浪漫的荷葉邊，但她偏偏配了條誇張的「大金鍊子」，中和了小女人的感覺。校長想無視她都難吧！去參觀朋友李莎拉的畫展，可以穿隨意一些的牛仔，但金項鍊一樣不能少。還有各種有設計感的異形金屬耳環，配休閒裝、粗花呢、皮草都很合適。殺人時戴的金色耳環和項鍊也很好看，被濺上了血跡，生動詮釋了什麼叫蛇蠍美人。

此外，涎鎮的珍珠項鍊們，出鏡率也非常高，是她造型的一大亮點。紅色連衣裙因為有珍珠項鍊的點綴，更顯得高級貴氣。大領口的黑白連衣裙，和珍珠項鍊更是絕配，富家女的味道一下子出來了。討論度最高的是這條Vivienne Westwood的三層珍珠choker，價格不到5000元。高貴中帶着不羈，卡在她漂亮的鎖骨上，十分吸睛。喜歡珍珠可能是遺傳，涎鎮的媽媽也有不少珍珠配飾。至於會不會太重？涎鎮有名言：昂貴的珠寶、昂貴的手錶、昂貴的包包、昂貴的車，全部都很重；昂貴的大衣、昂貴的禮服、昂貴的鞋子，全部都很輕。

滿牆愛馬仕 傢俬也是名設計

涎鎮的貴婦生活，從她的家和用的東西中也能窺見一斑。不知道是不是因為她動不動就發瘋砸包，劇組給她搭配的造型中，沒有出現非常名貴的包款，最大牌的就是兩隻Dior戴妃包了，一紅一黑，價格4萬5左右。但如果看到她家的衣帽間，就會發現，人家可是擁有滿牆愛馬仕呢。畢竟老公送出去的禮物都是價值10萬左右的Mini Kelly，還告訴對方「就當是個水果籃，因為不能空手過來」。衣帽間中展示出來的包，有好幾種不同顏色的愛馬仕Kelly和Birkin、香奈兒CF和2.55、Fendi Peekaboo等，都是財閥太太的心頭好，可惜從不見涎鎮拿出來背。

此外，她家的裝修也可圈可點。私密的山頂別墅，和她老公河道英本人一樣，處處透出低調的奢華。客廳的落地燈，來自新銳紐約品牌Adesso，三個垂落下來的燈罩很特別。衣帽間的換鞋凳，是意大利家居奢牌Baxter的經典設計。這個品牌在涎鎮的出軌對象——全在俊家中也出現了。他的藍色Baxter沙發相當矚目。因為像月球表面一樣有很多坑洞，這款沙發又叫月球沙發。古典的拉扣元素，自帶高貴氣息。

作為涎鎮的另一個「窩點」，全在俊的家比起她的財閥老公家更年輕潮流一些，符合富二代的定位。沙發旁的單椅，全在俊選擇了MR Lounge Chair，由包豪斯院長Mies van der Rohe操刀，看上去輪廓鮮明而不失靈活輕盈，藝術感很強。後方的開放式廚房中，可以看到一款特別的小推車，來自德國品牌Dante。它的造型靈感源於點線面的組合，前衛時髦。雖然涎鎮的人品不行，但身邊的男人們品位倒是不錯。

最後再說說涎鎮喝的酒。在她與全在俊經常幽會的服裝店「午寐」，放着兩人喜歡的藏酒，約會時可以小酌一杯。擺在桌上的左邊是尊尼獲加黑方威士忌，獲過很多獎項，算是比較經典的一款酒了。右邊的一瓶是莉蕾白利口酒，果香濃郁，很適合做開胃酒。全在俊還拿出過一瓶活靈魂紅葡萄酒請涎鎮喝，它有「智利酒王」的美譽，價格在1000～2000之間。

《黑暗榮耀》兩季的評分高達8.9、9.2，除了刺激的劇情，也有「服化道」（服裝設計、化妝、道具）頗為用心的因素。你對劇中的哪件單品印象深刻呢？歡迎留言告訴我們。