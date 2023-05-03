查理斯加冕禮5月6日舉行　王室「超級粉絲」1週前開始紮營霸位

英王查理斯三世（King Charles III）的加冕典禮5月6日舉行。據英媒5月2日報道，倫敦林蔭大道（The Mall）沿路已有英國王室「超級粉絲」紮營。部份人在加冕典禮舉行前一週已到達，率先搶佔最佳觀賞位置。



查理斯三世與王后卡米拉（Camilla, Queen Consort）5月6日早上會乘坐鑽禧馬車（Diamond Jubilee State Coach）從白金漢宮前往加冕典禮場地西敏寺，期間馬車會途經林蔭大道。在加冕典禮結束後，他們會乘坐黃金馬車（Gold State Coach）原路返回白金漢宮，沿途會有大型巡遊隊伍護送他們回宮。

王室粉絲帶着各種露營用品到林蔭大道紮營，希望能在最佳位置欣賞巡遊及近距離看到查理斯三世。

▼英國王室粉絲在林蔭大道紮營的照片：

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《每日郵報》（Daily Mail）網站4月29日稱，其中一名紮營人士是南倫敦居民洛雷（John Loughrey）。他自加冕典禮舉行前一週已開始紮營，並帶備多件「應援物品」到場，包括王室成員肖像襟章、印有查理斯三世肖像的橫額、印有英國國旗的帽子和披肩。

洛雷多次為參加王室活動而通宵在街上守候。他2008年更辭去廚房工作，以出席戴安娜王妃（Diana, Princess of Wales）的每次死因聆訊，他因此獲得「戴安娜頭號粉絲」的稱號。