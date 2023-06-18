璀璨帝國女王Anna Shay燒錢日常：貴氣是所有慾望滿足後的倦怠感

一切光鮮，轉瞬即逝。Anna Shay（安娜謝伊）最後一次出現在公眾視野，是在閨蜜發布的照片裏。她和朋友們在高檔餐廳喝着酒，手上一如既往戴滿了昂貴的珠寶，讓人想起她的金句：「不是我選擇了珠寶，是珠寶選擇了我。」出乎所有人意料的是，一個多月後，Anna Shay的家人就通知媒體，她已於近日因中風突然離世，享年62歲。



這位身價超6億美元的日俄混血富婆、軍火商的女兒，因出演展現亞裔富豪生活的Netflix真人秀《璀璨帝國》（Bling Empire）而被大家熟知。

在一眾主演中，Anna Shay是當之無愧的女王。

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她不僅家庭財力背景最為雄厚，而且從來沒有工作過，花錢享樂就是唯一的日常。再加上離婚後單身獨居，沒有複雜的人際關係要處理，活得最為通透瀟灑，讓很多觀眾羨慕不已。沒人想到，這樣五光十色的、充滿了金錢、派對、聚光燈和奢侈品的一生，會這麼快因為死亡戛然而止。

買珠寶像買糖果 主動送錢給劫匪

《璀璨帝國》播出的時候，正值電影《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians／摘金奇緣）火遍全球。它們都將鏡頭對準了亞裔富豪的世界，展示這群人能有多奢靡。但Anna Shay說自己從沒看過這部電影：「因為那就是我的生活。」

她的豪宅坐落在富人雲集的比華利山莊，價值1600萬美元。這也是一座始建於1926年的古董，曾經的住戶包括美國着名童星莎莉譚寶（Shirley Temple）。至於她名下的豪車，更是數不勝數。因為多到記不住，她乾脆給它們都取了「索菲亞」之類的名字。

「買買買」是她生活中永恆的主題。為了購物和看騷，每年她要乘私人飛機去巴黎上百次，比去家門口社區的次數還要多。而她所到之處，奢侈品門店都會為了她直接關門清場，只服務她一個人。有時她甚至不需要親自到店，想買新衣服了，Dior法國總店就會派個私人導購，帶着最新的系列從巴黎直飛到她家，供她慢慢挑選。品牌不覺得麻煩，反而對此甘之如飴。比如Anna Shay最愛的Boucheron寶詩龍，客戶主管形容她買珠寶的樣子「就像孩子進了糖果店」。「在Anna Shay的世界裏沒有價格。」

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正因如此，她對身邊的人也相當慷慨。購物時，她心情好了就會給售貨員也買一份一模一樣的東西。送朋友禮物，一出手就動輒拿出Cartier卡地亞、Rolex勞力士的珠寶、手錶。和《璀璨帝國》的製作人見面，Anna Shay向他展示了自己新買的加長版Rolls-Royce勞斯萊斯，內飾全是Chanel香奈兒定制。聊得高興，她甚至提出把車讓給對方開一個月，不過被婉拒了。

她的揮金如土，並非來自虛榮心，而是當財富來得太輕易、又多到一定程度後，真的對花錢這件事沒什麼概念。曾經有一次，她和兩個朋友在開車途中遭遇了持槍搶劫。劫匪拿到另外兩人的錢包後趕緊跑了，結果Anna Shay叫住了他們，把自己的錢包主動遞了過去，還不忘提醒劫匪：「下次記住了，3個人意味着應該有3個錢包。」

我什麼都沒做 只是出生而已

獲得今天這種令人咋舌的浮華生活，用Anna Shay自己的話說：「我什麼都沒做，就只是出生而已。」她的父親是軍火大佬，靠賣武器發家致富，創辦的公司與美國國防部、國務院、武裝部隊都有合作，NASA、聯合國也是他們的客戶。母親同樣來頭不小，是日本文壇暢銷作家大泉黑石的女兒。父母曾直言不諱地告訴Anna Shay：「你含着金湯匙，出生在一個水晶球中。」

童年的Anna Shay擁有足夠的寵愛和同齡人無法想像的特權。她從小就受過軍隊訓練，開槍打靶不在話下，還學會了如何駕駛直升機。7歲那年，她和全家從日本搬到美國定居。她想帶上自己養的小猴，又怕飛機上不能攜帶寵物，於是給猴子穿上了衣服，讓它坐在自己身邊，試圖蒙混過關。很久以後，Anna Shay才知道，當時的空服人員都認識她的父母。他們不僅沒有拆穿她，還陪着她一起演戲，問她：「你的朋友想喝點什麼？」

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但與此同時，因為父親工作的特殊性，Anna Shay的家庭也極度缺乏安全感。每次一家人出門旅行，都是她和爸爸、弟弟和媽媽兵分兩路出發，再在目的地匯合，以降低4個人同時出意外的概率。父親還給子女安排了許多貼身保鏢，Anna Shay從小就習慣了和他們捉迷藏，偷偷溜出去玩。於是父親要不停地面試新人，確保他們能更嚴密地將女兒保護起來。

長大後的Anna Shay，一直夢想着有朝一日能接管家族企業，大展拳腳一番。但父親沒有同意，而是把公司交給了弟弟管理。父親離世後，2006年，Anna Shay和弟弟以12億美元出售了公司，兩人平分財產，Anna Shay得到6億。這筆錢足夠她揮霍幾輩子。 《璀璨帝國》中那麼多亞裔富豪為了互相炫耀、比拼家世而內捲，Anna Shay不費吹灰之力就站在了鄙視鏈的頂端。從此，當一個百無聊賴的有錢人，成了她人生的主旋律。

她也的確過得隨心所欲，結過4次婚，又離婚4次。每一段婚姻的隱私都被保護得很好，唯一可以肯定的是，她的財產和前夫都無關。Anna Shay只有一個兒子，今年27歲，和她一樣不需要事業有成，只要做自己喜歡的事就好。兒子最近一次出現在媒體報道中，是因為他對大麻情有獨鍾，收藏了各式各樣的精美煙槍，價值50萬美元，放在Anna Shay的地下室中。

隨着Anna Shay的去世，大家都在猜測，她的巨額遺產將會由兒子繼承。至於這筆錢會被如何使用，我們就不得而知了。

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光鮮背後 更深的空虛

Anna Shay的死，讓很多因《璀璨帝國》認識她的觀眾唏噓不已。節目中的一切光鮮亮麗，在這一刻都失去了意義。而回顧她的一生，那些紙醉金迷的背後，是更深的失落和空洞。

這輩子一天都沒工作過的她，並不是自願選擇了這種生活。在真人秀中，為了體驗工作到底是什麼感覺，她在法航的飛機上穿上空姐制服，給大家端茶送水。雖然聽上去很「凡爾賽」，但當她戴上領巾的時候，是真心露出了難得一見的羞澀笑容。

事實上，Anna Shay之所以會同意加入《璀璨帝國》，也是因為製片人找到她時，她以為這是一個當助理的工作機會，非常興奮地答應了。沒想到對方的目的，還是窺探她的生活，讓她在鏡頭前表演自己多有錢罷了。或許這也是為什麼，和那些動不動就上演狗血大戲的drama queen不同，Anna Shay看上去對劇組竭力想挑起的炫富、站隊、互撕都意興闌珊。有人曾經形容，所謂貴氣，就是一種「所有慾望都被滿足後的倦怠感」，這一點在她身上體現得淋漓盡致。再多的珠寶和華服，也掩蓋不了那種宿命般無法擺脫的空虛。

而真實的富豪世界，也並非表面上看到的那樣完美。直到今天，Anna Shay比華利的家中依然佈滿了保鏢。一方面，她從小被培養得十分警覺，承認自己很難對人產生信任。而另一方面，長年累月活在監視下，也深深地讓她感到厭倦。她渴望刺激和逃離，62歲依然會做出離家出走的「幼稚」舉動，為了甩掉保鏢，像個惡作劇得逞的孩子一樣高興不已。然而節目播出後，這也只成為了人們獵奇地圍觀富人生活的又一談資罷了。

她也渴望真情，所以才會對朋友如此慷慨。但在一檔以製造矛盾衝突為看點的節目中，友誼只能是塑料的，人與人之間只剩下了「撕」，讓她覺得愈來愈無趣。劇中給她安排的「天敵」，是來自中國台灣的名媛Christine Chiu。兩人動不動為了誰搶了誰的風頭、誰更懂珠寶、誰是奢侈品牌的VIP劍拔弩張。

Anna Shay死後，很多人以為Christine會拍手稱快。而Christine只是發了張風景照：「儘管（這一幕）從未播出，但我會永遠記得屬於我們之間這個特殊的時刻。」恩恩怨怨，真真假假，如今都已隨風而逝。希望Anna Shay去往的另一個世界，會是真正的璀璨。