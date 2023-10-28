弟弟意外過世 哥哥兩月後娶走準弟婦 原因曝光百萬人祝福
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
馬來西亞一位名為瑪麗娜（Mailina）的女子，原本已有論及婚嫁的未婚夫，但不幸發生意外去世，而未婚夫的哥哥為了弟弟，希望將瑪麗娜娶回家，也不排斥先結婚再培養感情，令她相當感激。
根據《中國報》報道，馬來西亞女子瑪麗娜於日前在TikTok分享她的結婚照，但新郎卻是她未婚夫的哥哥。瑪麗娜表示，未婚夫沙里祖安（Shahrizuan）不幸在6月30日溺斃，讓原本期待迎來幸福的日子，成為最令她悲傷的一天。
+6
瑪麗娜表示，未婚夫去世後她頓失所依，這時沙里祖安的哥哥沙榮（Shahron）表示「為了弟弟」，他願意娶她為妻。瑪麗娜表示在透過祈求拜（Istikhara）祈禱後，獲得同意，她才會接受沙榮的求婚，也感謝他願意婚後再慢慢培養感情。
瑪麗娜已於9月8日成為沙榮的合法妻子，透過影片看到沙榮在和瑪麗娜結婚當天，在車內感動到頻頻拭淚，瑪麗娜也在發文中寫道，感謝真主，相信婚姻是真主的神秘指引。影片獲得超過350萬人次觀看，紛紛留言祝福兩人「永遠幸福」。
延伸閱讀：「職業伴娘」大爆行業內幕同收費 入行要求極傷自尊：唔可以太靚
+18
留下一隻高跟鞋在丹麥城堡 現代版「灰姑娘」卻不想嫁給王子？不管束兒童 美國高級餐廳「辣招」對付家長 賬單曝光網激辯「兒子死後6個月突來電」 新西蘭父母一接驚悉「真兇」是她們美國女子染流感忽視併發症狀 昏迷多天醒來驚覺恐怖後果日本網民笑談幼時遭長輩靠嚇：食剩飯眼睛會爆 不吃菜下場好慘日本水着女優推出自身AI寫真集 粉絲意見不一 「炎上」後突下架恐怖面具放車尾加燈效想嚇死人？日本司機稱有奇效 從此路路暢通
延伸閱讀：
花錢找罪受？富豪瘋把自己丟包荒島體驗「浩劫重生」 只靠大刀求生
20歲女大生罹癌募得善款120萬！警調查「根本沒治療紀錄」破獲大騙局
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】