「兒子死後6個月突來電」　新西蘭父母一接驚悉「真兇」是她們

新西蘭一對父母突然接獲「已逝小兒子」來電，當場震驚到說不出話來、痛哭失聲。



他們平復心情後，趕緊詢問來龍去脈，這才發現一切都是女兒們編造出來的謊言，兩老就這樣心碎受騙6個月。

電台節目主持直呼是「我們接過最瘋狂的電話」 點圖了解更多及看看眾人聽到此事時的反應：

+ 17

新西蘭ZM廣播電台（ZM Radio）一檔節目開設call-in單元，邀請聽眾分享「被誤認死亡」的特殊經驗。

這位署名卡倫（Callum）的男子分享，他曾被爸媽誤以為在外地驟逝，6個月後才解開誤會，而始作俑者竟是親生姊姊們。

【延伸閱讀】帽事嘅｜介紹女友畀家姐識 兩女感情愈嚟愈好極欣慰 結局超崩潰（點圖放大瀏覽）：

+ 19

原來，姊姊們與爸媽的關係向來不融洽，在一次爭執後，竟向父母謊稱「卡倫被人用刀刺死了」，還以卡倫女友的父母不願見面為由，要求爸媽不准出席弟弟的葬禮。

主持人震驚直呼「這是我們接過最瘋狂的電話」，也好奇爸媽怎能無異議接受孩子驟逝：「你是那種會被刺殺的人嗎？」

卡倫解釋，他當時住在北島的威靈頓（Wellington），父母與姊姊們住在南島的基督城（Christchurch），兩地相距400多公里，「他們到處打給其他家族成員，想知道別人是否聽說了什麼」，最終一無所獲，只好接受了這個消息。

【延伸閱讀】打算奉子成婚 意外聽到男友同家姐對話極心寒：還應不應該嫁他？（點圖放大瀏覽）：

+ 27

至於刺殺的問題，卡倫耐人尋味地回應：「我沒有加入幫派，但我會說，那時候的我被人刺傷，並非不尋常的事。」

卡倫坦承，自己當時忙於工作，某天才突然想起，已經好一陣子沒聽見爸媽的消息了：「我打電話給他們，我媽跟我爸卻問：『你還活着？』我媽直接哭了，我爸則有點目瞪口呆地說：『他Ｘ的發生了什麼事？』」

最終，爸媽都很開心兒子還活着，卡倫也趁着周末回家一趟。

而在這次離譜事件過後，他與父母都不再與姊姊們說話。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】