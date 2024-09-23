月經｜散裝衛生巾放手袋超錯？M巾使用4大常見壞習慣易惹私處感染

每到生理期，不光帶來生理上的不適、心情方面的起伏之外，衛生巾的替換、使用更時常連帶影響著私密處的健康，讓人一個頭兩個大。尤其當衛生巾的收納、保存、使用方式不正確時，妳我的私密處更是危機四伏！



到底「M巾」使用上有甚麼多數人常犯的錯誤觀念？八成女性私密處健康亮紅燈的影響關鍵又是甚麼？台灣私密處護理專家愛康，現身糾正四大觀念，妳犯了哪一項呢？

必學常見4個衛生巾使用壞習慣，避免私密感染你要知！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4個衛生棉常見使用錯誤（pexels@karolina grabowska；01製圖）

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1. 衛生棉收納在廁所

為了便於拿取，多數人將衛生棉儲放於廁所、衛浴空間中，但這樣的小習慣，將可能成為私密處健康亮紅燈的地雷！專家表示，衛生棉長期放置在高濕度的廁所環境，若外包裝設計非完全密封，較容易影響衛生棉的品質。

專家建議日常將衛生棉儲放於乾燥、避免陽光直曬的位置，並挑選可重覆黏貼的外包裝，有助於隔絕外部濕氣。另外，若是具有涼感的衛生棉，則要留意開封後於1-2個月盡快使用，更能維持最佳的涼感體驗。

2. 更換衛生棉前「未洗手」

多數人都明白，如廁後要洗手，但上廁所前妳也有記得先清潔雙手嗎？專家提到，如廁前按部就班做好手部清潔後再進行更換衛生棉，可以避免細菌接觸到私密部位，預防私密處感染機會，延長穩定、健康私密肌膚環境續航力。

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3. 衛生棉隨意丟在外出包

第三點已是多數女性最常誤觸的大地雷：衛生棉隨意丟在外出包！為了可以在外出時更快速地拿取，大部分人會將衛生棉散裝隨意放置包包內，而這項小習慣，同樣也是造成私密處感染的隱憂之一。

通常包包內並非只有衛生棉，與其他物品經過摩擦後，若衛生棉非密封包裝設計，則會讓封口處產生開口，將容易使髒汙或濕氣，進入衛生棉內，再接觸到私密處後果將不堪設想。

4. 未注意衛生棉使用期限

妳可能不曉得，衛生棉也有保存期限！除了涼感衛生棉開封後存放不得超過1-2個月之外，購買、使用衛生棉之前也要留心衛生棉外包裝的有效期限，若是已過期，也請不要再使用。

同時，也建議掌控在平均3年的期限內使用完，切勿過量囤貨，不論是否拆封，產品都可能變質，為了私密處的健康，請適時為家中的衛生棉斷捨離！

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