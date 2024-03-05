月經｜飲暖水、食朱古力能緩解經痛嗎？破解5大常見的生理期迷思

於月經真的聽過不少說法，尤其長輩很常教育我們經期期間這個要多吃、那個不能吃等等，卻也不確定是否有醫學根據。



雖然隨著時代進步，月經羞恥已逐漸獲得改善，但還是有部分女生覺得這是不能在公開場合談論的事情，被問到也只能說「肚子痛」來掩飾。這篇將帶大家破解5大常見的「生理期迷思」，別再排斥我們每月報到的好朋友啦！

破解5大常見經期迷思！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 10

使用棉條會導致破處

前陣子看到有網友分享，自己因為買了棉條而被媽媽訓了一頓，原因居然是因為媽媽認為使用棉條會破處。實際上處女膜有一定的空隙，基本上不輕易會因使用棉條而導致處女膜破裂。但當然也有天生處女膜空隙較小的人，在將棉條塞入陰道時會相對容易造成破裂。不過大家要認清一件事實，處女膜是否完整不能以「是否有過性經驗」來判斷，也可能因為激烈運動或受到撞擊而導致。

經期發生性行為不會懷孕

月經來時與他人發生性關係，並在體內射精並不會造成懷孕？姐妹們清醒些，一切都不是絕對！理論上經期前後確實不會排卵，也就不會有精子與卵子結合的可能，但精子一旦射入體內就會存留4～8天，還是有受孕的可能性。加上經期性行為造成細菌感染的風險高，若真的想要，一定要做好清潔，同時確保男生要戴上保險套！

經期會相互傳染

民間一直流傳著的都市傳說，長時間相處在一起的女性會出現「經期同步」的現象，這到底是怎麼回事？有醫師解釋到這其實是因為費洛蒙的干擾，再加上生活習性及飲食環境都相當類似，就會出現經期同步的現象。雖然身旁有不少女性都有相關經歷，但這種情況也不是一定喔！

同場加映：陰道炎｜私處傳3種異味是患病徵兆！小便疼痛、外陰痕癢速看婦科（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

喝冰水會導致不孕

答案是並不會造成不孕，反而是會導致經痛。喝冰飲或吃冰只運用了「熱脹冷縮」原理，低溫會使血管及肌肉收縮，進而容易導致經痛現象。反之，多喝熱水或進行熱敷就有助緩解經痛！

朱古力可緩解經痛

朱古力確實可以「稍微」緩解不適，成分中的鎂也可放鬆肌肉，但巧克力本身並無止痛功效，效果絕對比不上止痛藥。加上朱古力屬於甜食，本來就會刺激大腦分泌血清素和腦內啡，能緩解因經痛帶來的負面情緒，大多是心理層面獲得舒緩居多。但若攝取太多巧克力，反而會刺激子宮肌肉收縮，不只疼痛感加劇，還會導致肥胖問題！建議尋求醫生幫助才是上上策！

延伸閱讀：

辣妹為什麼沒有冬天！5招「最有效暖暖包貼法」，女明星冬季的光腿秘訣就在這

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】