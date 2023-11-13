月經｜衛生巾正確貼法防外漏！實測3個月網民大讚：不怕血往前衝

許多女孩每逢生理期總是會感到下腹疼痛難耐，儘管市面上出現衛生巾條、月亮杯等產品，但大部分的人還是較常使用衛生巾，有時候還要擔心外出時經血沾染內褲、睡覺醒來發現月經外漏等意外，讓身心靈感到更加疲憊。



近日有女網友分享衛生巾避免外漏的貼法，文章曝光後不僅引發女孩躍躍欲試，還有上班族證實「久站的話比較不會漏」。

月經常常外漏怎麼辦？衛生巾實用小撇步曝光女孩讚爆：我也是這樣貼

一名女網友在Dcard上分享衛生巾貼法。（翻攝Dcard）

一名女網友在Dcard上分享衛生巾貼法，原PO表示自己生理期時經血量不多，但不管用幾cm的衛生巾，有時候都會遇到經血亂流的情況，後來原PO嘗試將衛生巾反面黏貼，把面積比較大的後半部貼到內褲前面，實測3個月後經血果真再也沒有流出去過。

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該則貼文曝光後，許多女孩也出面證實，「我很早就發現這個秘密了」、「可以理解，我以前用衛生巾的時候經血也是一直往前流，常常衛生巾前半段已經吸飽了，但後面都沒什麼血」、「這個方法以前工作的時候，有一個大姐這樣教過，他說我們久站的話反過來貼比較不會漏，果然」、「上班都這樣貼，因為都站著或坐著，月經大部分都會在前面，後面都很乾淨，反著貼就不怕漏出去了」、「我也是這樣貼，因為睡覺不太會後流，但站起身的那瞬間都會往前衝」。

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避免經血外流「5方法」曝光！網推爆月亮碟：用過回不去

還有其他熱心網友提供可行方法，「我沒有這樣貼過耶，不過會按照來的天數選擇適合的衛生巾長度」、「穿生理褲」、「晚上的話都穿安睡褲」、「我量多的時候都會穿安睡褲上貼衛生巾替換」、「我都會把衛生紙捲成煙的樣子，然後放在我的屁溝...量少也不用用到那麼長的衛生巾，不然有時候坐著血會往後流」、「我會貼好後穿褲子站起來，然後手刀讓屁縫夾衛生巾，這樣坐下來才不會往後流」、「我也是前面量比較多欸，但是我會一個小時就換一次，所以不會擔心漏出來」。

另外也有女孩推薦嘗試使用衛生巾條、月亮杯和月釀碟片，「棉條派集合～」、「使用月釀碟從此沒煩惱」、「推坑月釀碟片，用過後回不去，完全不想用衛生巾」。

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