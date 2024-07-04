玩轉腦朋友2｜青春期延伸的課題：負面情緒並不可怕 學會擁抱情感

玩轉腦朋友2｜時隔九年，《玩轉腦朋友》終於迎來第二部曲！《玩轉腦朋友 2》（Inside out 2）中，講及主角韋莉（Riley）與家人移居後的過程與心理變化。今次的重頭戲不單是當初的小主角韋莉（Riley）已成長至青春期，伴隨她的不單外形變化，更有不少新「腦友」成員：阿焦、阿羨、阿厭、阿尷出現！



《玩轉腦朋友》能夠收獲大朋友、小朋友的歡心，不單因為精美畫面、可愛的角色，更因為當中的劇情相當有共鳴，情緒課題亦是每個人都需要面對的，高低起伏、突發事情、喜怒哀樂等都是每日常事。

經歷完螢幕上的腦海繽紛大歷險，又笑又喊過後，有否引起你的反思呢？不妨一齊再次重溫經典金句！

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：1.「親愛的，你一點都不糟糕，你只是在改變。」

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：1.「親愛的，你一點都不糟糕，你只是在改變。」（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

韋莉（Riley）用盡努力做好卻不達到自己想要的結果，最後控制不住情緒，對媽媽發脾氣。母親了解過後並沒有責怪，反而告訴韋莉「改變」是每個人必經的人生過程。我們都是第一次當人，總會有碰壁的時候，需要的是放慢一點腳步，讓今天的自己活得比日更好。

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：2.「我不知道該如何停止焦慮，也許這就是成長的代價，快樂會越來越少。」

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：2.「我不知道該如何停止焦慮，也許這就是成長的代價，快樂會越來越少。」（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

面對韋莉的青春期，元祖級「腦友」們不知所措，阿樂作為以往情緒控制台的隊長，更是不知從何入手，讓韋莉能夠緩解情緒、能夠輕鬆做回她自己。生活壓力日漸增多，面對逆境、面對不如意時，焦慮、負面情緒或許十分強烈，亦是一個機會反思自己有否荒廢、壓抑了什麼情緒。

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：3. 「我們都想留下很棒的第一印象。」

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：3. 「我們都想留下很棒的第一印象。」（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

不論是任何年齡，重要場合、見新朋友或到一個全新環境時，我們都會不知覺地生硬、裝出一個相對完美的自己，就好比阿焦在韋莉面對曲棍球隊的成員時，提出要裝酷並捨棄舊朋友的舉動。

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：4.「我知道所有新情緒在一開始出現時都毫無用處，但我學到所有情緒都是好情緒」

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：5.「學會擁抱不同的情緒，才是獲得真正的快樂」

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：5.「學會擁抱不同的情緒，才是獲得真正的快樂」（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

正如韋莉長大，擬人化情緒專員亦從最初的5位阿樂、阿愁、阿燥、阿憎與阿驚，增加至9位。現實中的真人情感更為複雜與細膩，每次的情緒起伏更是夾雜交織不同感受，而它們的出現並不是為我們帶來麻煩，更是一次更好的機會去明白到自身需求與期望。下一次當情緒來擊時，試試深呼吸、擁抱自己並梳理自己，好好地正視大腦發出的訊號！

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：6. 「你太在意一切的事情了。」

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：6. 「你太在意一切的事情了。」(IG@pixar)

當你顧忌愈多，無論是他人的意見、對自我的追求、已達成與未完成的目標等等，愈多的擔心與考慮只會令你吃不消，壓力滿滿更影響表現，有些時候真的要學習阿樂的隨遇而安、阿廢的躺平與悠閒。

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：7. 「世界上總有一個人，能真正理解你。」

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：7. 「世界上總有一個人，能真正理解你。」（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

面對高低跌墜，生活或許未能待你如初，身邊人也許未能時刻與你感同身受，但請不要失去希望，有一個人正在與你相遇的路上，努力地趕路，你總會等到這個姍姍來遲的他／她。

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：8. 「我們愛你，包含所有雜亂及美麗的部分。」

《玩轉腦朋友2》共鳴金句：8. 「我們愛你，包含所有雜亂及美麗的部分。」（《玩轉腦朋友２》Inside Out 2劇照）

自愛這個議題，看似簡單不過，其實由外貌、性格到個人能力等各方面都需要擁抱自我、接受原來的自己，放下不滿與自我和解。不論你是因為原生家庭、在親密關係中或被他人傷害，也許當刻的你未是最理想、最好的你，但你能夠從這刻開始肯定自己，像阿樂對萊莉說出「愛自己」。