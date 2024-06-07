討好型人格：不想令人失望、拒絕別人有罪惡感？你要討好的是自己

因為害怕讓別人失望，所以習慣將對方的需求放在最前面，卻忽略了自己的內在的聲音......那麼你可能已經落入「討好」的陷阱之中，而且還不自覺。



要擺脫討好的心理模式，就必須先了解背後的動機，好好探究自己為何事事為人卻忽略了自己，而這樣的你不妨可參考專家提出的見解。

討好型人格是什麼？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

為何你會討好別人？

我們以為體貼和設想周到是一種親切的舉動，甚至覺得拒絕他人會有罪惡感，然而根據英國心理治療師 Emma Reed Turrell 的說法，這其實都是渴望掌控別人的反應，以避免有那種被討厭而令自己感到不舒服的感受。她指出習慣取悅他人是因為害怕被認為有所不足，也擔心自己被對方批評，於是漸漸失去了自我。

討好的根源可能來自於童年，小時候原生家庭對待我們的方式，都將伴隨著我們成長，就自然而然的形成討好型人格。或者我們也可以換個角度想，人類本來就屬於群居動物，仰賴群體所提供的食物和火源。不要惹別人不開心，才能讓自己安穩的生活在群體之中，受保護且不至於餓死，所以難免發展成如此的性格。

同場加映：熱辣滾燙突破20億｜討好型人格的共鳴：對人挺好的，但總受傷害。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 23

Emma Reed Turrell 將討好型人格分類為四種：

喜歡把事情做好，對圓滿達成任務感到自豪，並從他人的肯定來獲得滿足的「典型討好者」；

以不激怒他人為原則，會藉由安撫來平息對方的強烈情緒，以免引發彼此間不愉快的「安撫型討好者」；

受他人的地位與知名度所吸引，認為某些人的重要性更高的「影子型討好者」；

刻意假裝自己不在乎，以否認、反對和拒絕來保護自己其實非常在意的「抵抗型討好者」。



同場加映：社交焦慮｜羨慕別人朋友成群多節目？5個交際技巧輕鬆擴闊朋友圈（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

其實，你最需要討好的是自己

無論是哪一種類型的人格，我們都必須明白世界上的人那麼多，沒有辦法讓所有人都喜歡你，也無法做到對每一個人盡心盡力。因此，你需要做的是停止討好他人，並學會善待自己。

要知道，我們不僅有權說「不」，更有權讓別人「失望」，因為討人歡心通常只會徒勞無功，所以並不需要為他人的情緒負責。適時展現自己脆弱的一面，並且懂得拒絕別人的要求，坦然地面對令對方失望的風險。最重要的是，不用顧慮他們會怎麼想你，因為殘忍的事實是 —— 別人幾乎不會想到你，那你何不愛自己多一點？

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】