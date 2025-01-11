從印度小鎮女孩到CHANEL CEO　她是一個容易哭仍敢於冒險的大女人

「11 歲時，我光着腳騎車，穿過塵土飛揚的小巷。我想讓那個孩子知道，我真的有努力在做每一件事。」—— Leena Nair



「每次當我受到挫折的時候，我就會去廁所大哭一頓。」Leena Nair面帶微笑，對着台下的觀眾說出這句話。這位甚少出現在公眾場合的CHANEL首席執行官，數月前來到了斯坦福大學商學院，與大家分享了她的人生故事。

CHANEL首席執行官Leena Nair（外灘提供）

Leena Nair到斯坦福大學商學院，與大家分享她的人生故事（外灘提供）

在她的身上，有太多的「第一」：她是家鄉第一批從高中畢業的女孩，第一個在印度聯合利華工廠上夜班的女性，聯合利華HR部門第一位也是最年輕的女性領導者。

這位出身印度的「小鎮女孩」Nair，在聯合利華度過了30年：最初她以暑期實習生的身份加入公司，從管培生做起，然後一路成長為集團首席人力資源官（CHO）。

2021年12月，Nair又加入CHANEL，擔任全球首席執行官，成了唯一一位領導頭部奢牌的有色人種女性。

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坐48小時火車上學、走進工廠車間下一線、「帶領所有男性一起」改變性別問題……在Nair的身上，我們更看到了一個大女主的成長故事。

以下為Leena Nair的自述：

18人與3000人 從小鎮走出的工科女孩

我小時候在印度西部的一個小鎮長大，我記得成長的過程裏，幾乎一切都算得上是談判的結果。在我的家鄉，學習工科的女生並不多，我媽媽跟我說：「你這麼有野心，以後誰會來娶你？」因為在那個時候，對一個女孩來說，嫁一個好丈夫就是一生中最重要的事情。

但這樣的經歷，反而給了我極大的決心和動力，後來我順利拿到了工程學位。和我一起的，有3000個男生，還有18個女生。

然後我開始去讀MBA，那所學院在印度的東邊，整個國家的另一端，從我所在的城市坐火車過去要花48個小時，對我和我的家人來說，那幾乎就是另一個星球。所以當時我下定了決心，既然得到了這個學習的機會，我就要盡我所能。

在學校裏，每次遇到很有意思的人，我就會說：

「嘿，你能和我一起呆一會兒嗎？你能和我一起喝杯咖啡嗎？你能和我一起做這個嗎？」



因為機會永遠不是理所當然的，我經常開玩笑說，我的臉皮很厚，如果沒有很強的韌性，我又怎麼能做到這些呢？這就是我一直堅持的東西，對一切都保持熱愛、保持好奇、保持謙虛。

這段經歷，還讓我遇到了我的人生支柱：我的父親給我出了（MBA的）學費，他對我說：「我會為你的教育負責，但你要答應我，在你23歲之前，要嫁給一個我為你選擇的人。」我心裏想，無論如何，我要去唸這個書。到23歲還有很長，我可以慢慢再和他談判。

但我沒想到，老爸從來沒有忘記這件事。23歲生日那天，我那時候已經開始在聯合利華做實習，中午他給我打來了電話：「有一個人，我想讓你見一下。」我完全沒有做好準備，就告訴他別再開玩笑了，我誰也不會見的。但他非常堅持：「承諾就是承諾。」

沒辦法，半個小時以後，我和那個人一起喝了杯咖啡。到現在，我們已經結婚30年了。

Leena Nair與家人的合照（外灘提供）

而要說我韌性的另外一個來源，我覺得就是：學會接受失敗。我知道這件事說起來很容易，但對每個人來說，都要花大量的時間來學習。

我是一個很容易哭的人，每次當我感到遭受挫折的時候，我就會去廁所大哭一頓。但哭完，一切就都結束了，第二天我會重新精神抖擻。

接受失敗的一個好處在於，一旦你習慣了這一點，你就會敢於去冒險。

長達9個月的糾結 接下CHANEL CEO

我學的是工程，也當過工程師，但我對這個行業沒有多大感覺。我不太喜歡代碼、數據，不知為何，我覺得自己更喜歡那種能激勵、啟發人的工作。於是我學習了管理學，我覺得這對我來說更加自然。

說實話，最開始加入聯合利華的時候，我並不100%確定自己未來的方向。我在生產部門待過，在供應鏈待過，但我發現，自己最擅長的，依舊是「與人打交道」。

印度聯合利華（外灘提供）

早年的時候，我曾經在一個叫盧格爾的地方工作，工廠佔地有40英畝。我每天的工作，就是早上去巡視車間，看看前一天晚上的生產情況。

雖然辦公室裏都有日誌記錄，但我發現，我還是更想聽那些操作機器的人說的話，那些在甘油和化學品工廠一線工作的人說的話。

我和他們談論每天發生的事情，認真傾聽，不帶任何偏見或者任何傲慢。然後我發現，我居然學到了比日誌上記錄得多得多的東西。後來，我開始越來越傾向於人力資源的工作，至於剩下的，就是你看到的故事了。

聯合利華有15萬名員工，分佈在全世界190個國家。我要向這麼多人學習，這真的是一次不可思議的經歷。

至於來到CHANEL，這件事完全出乎我的預料。我在聯合利華待了30年，中間一度成為了集團首席執行官的三個候選人之一。

有一天，我接到了CHANEL的電話，邀請我擔任它們的CEO，我愣住了。掛了電話以後，我對丈夫講：「不，我不會去的，我不會離開聯合利華。」但他說：「親愛的，這不是離婚，你只是要加入另一家公司，就像每天成千上萬人都在做的事那樣。」

100年前，Gabrielle Chanel創造了新的褲子、斜挎包，女人們可以自由地騎馬、騎自行車（外灘提供）

然後我考慮了足足9個月，最終決定加入CHANEL。因為，我有什麼理由拒絕呢——100年前，Gabrielle Chanel創造了新的褲子、斜挎包，女人們可以自由地騎馬、騎自行車。

CHANEL是最具標誌性的品牌，也是所有奢牌中粉絲最多的品牌。我愛聯合利華，但那已經只是我生命中過去的一部分了，現在，我全心全意地愛着CHANEL。

做奢侈品，其實賺得並不多

其實在很多人看來，我並不是這個崗位最優先、最顯而易見的那個選擇，從來都不是。無論如何，我還是太年輕了，有太多的事情都沒來得及做。

從聯合利華到CHANEL，我覺得自己實現了「四重飛躍」：從大型消費品企業到定製奢侈品牌、從上市公司到私營公司、從荷蘭文化到法國文化、從照顧人到照顧一切。

職業生涯中作出如此大的改變，意味着你要麼非常勇敢，要麼就非常愚蠢。對我而言，最大最艱難的轉變，實際上就是第一點——從快消轉向奢侈品。

因為30年來，我一直活躍在大眾市場領域：公司每天生產無數條腰帶，品牌無處不在，出現在每個廣告牌上，我們旗下可能有超過400個品牌，這就是大眾的市場。而奢侈品則完全相反，你賺得很少，一年可能只會做5個定製的包。這就像是一件藝術品，當然不會有哪位藝術家，會每年創作500幅相同類型的畫作。

但我們的任務，是讓人們看到它們、發現它們、嚮往它們，渴望它們，而不是試圖在紐約或者巴黎找到它們。所以我必須忘記一切，重新學習一切，這是一種完全不同的心態。

Gabrielle Chanel的公寓（外灘提供）

來到CHANEL的第一天，我就去了Gabrielle Chanel的公寓。部門的同事給我講了關於CHANEL女士的故事，在那個女性還沒有投票權的時代，她是怎麼做到這些創新的。

後來，我花了一些時間去旅行，認識了很多獨特的人：制帽者、刺繡匠人，他們用手工縫製衣服，一件作品要花上200個小時。

還有一件漂亮的百褶裙，它在完工之前，要2個工匠在模具中合作，每天反覆推拉7-8個小時才行。

這些東西都太不可思議了，因為商業的基本原則並非一成不變。後來我發現，自己終於找到了幾種特別重要的特質，是它們在幫助我一路前行。

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一件美妙的事在於，在CHANEL，財務業績只佔考核的20%，剩下的80%，取決於我們究竟在如何打造品牌，這是一場真正的思想結合，我和CHANEL是一體的。

我總是記得，要真正相信仁慈、善良和同理心。在商業中，有時我們必須要做那些艱難的事情。但帶着同情心去做，對我們來說至關重要。

如果還有什麼別的，那就是永遠要去適應未來。我經常帶着團隊去西雅圖、矽谷，拜訪不同的公司。今天吃早飯的時候，我還在跟一些傑出的女性創始人交流。

我想一直保持好奇心，這些事情從來沒有發生過改變。 Leena Nair

我還在等待 走廊中的女性肖像

我一直都是少數派，屬於那個「代表性不足」的群體的一員。你了解我的故事，在成長的過程中，我總是被告知：女孩不夠好，女孩做不到這件事，女孩不能擁有事業……

我還記得當年在聯合利華的時候，走廊裏掛滿了領導公司的男性肖像，你看到的總是男性的榜樣。每天我走進辦公室，穿過這些走廊，路過會議室，沒有一個女人的肖像在盯着我看，而男性已經習慣了表達自己的野心。

現在我工作的一部分，是閲讀幾百份評估報告。在這些文書裏面，男性會自信地表達：我已經準備好擔任XX職位了；而女性交上來的文件，通常寫着：我可能還需要一些時間來準備。對很多女性來說，去展現自己的自信，並不是一件理所當然的事情。

我已經50多歲了，女孩們，現在快參與進來吧，我堅信，當女性繁榮時，世界才會更加繁榮。 Leena Nair

但與此同時，我更知道，在座的所有男士們，你們同樣很重要。要實現性別的平衡，與男性的合作不可或缺。這幾件事，是我需要同時去做的。

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我總是在思考，如果我們想讓女性感到自信、感到雄心勃勃，那就必須也要去支持男性，因為他們是性別盲區中最具影響力的力量之一。

今天，距離Gabrielle Chanel為女性自由所做的一切已經過去了100年，而我要把這件事繼續下去，用一次次的任命，帶領男性也踏上征程。

這是一件需要堅持不懈去做的事情，但既然我們都面臨着同樣的挑戰，又有什麼大不了的？