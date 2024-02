泰國富豪維猜孻仔大婚　王室政商名流現身祝賀　豪門婚禮星光熠熠

泰國華裔富豪大婚,公主親臨現場祝賀。



新年伊始,泰國一場超豪華的婚禮,吸引了全世界的目光。王權集團董事長徐盛源(Aiyawatt Top Srivaddhanaprabha)和富家千金 Nuntisa Oil Tanyongvetch 結婚,現場奢華程度堪比王室貴族。徐盛源是85後,今年38歲。泰國公主、汶萊王子王妃來現場祝賀,幾乎所有政要豪門都出現在婚禮上。

提起徐盛源,大家可能覺得有些陌生,不過他所掌管的王權集團,足跡遍佈泰國每個角落。這是泰國最大的免稅零售商,凡是去泰國旅遊的遊客,大多在裏面買過東西。兩人的婚禮在斯里瓦里酒店舉辦,現場佈置得夢幻而高級,新娘把各個大牌婚紗穿了個遍。

01 高定婚紗換了十幾套 新郎戴5000萬的腕錶

徐盛源的這場婚禮,每個細節都透露着用心。婚禮主題是「愛的旅程」,現場鮮花簇擁。專屬logo由兩人英文名首字母N和A組成,唯美浪漫。新娘在婚禮上換了4套婚紗,主紗是Victor & Rolf高定,羽毛質感裙襬仙氣十足,走起路來靈動飄逸。還有件婚紗也是白色的,無袖設計。當她手拿捧花走過人群,裙襬上的鑽飾在燈光下光彩奪目。

在舞台上行禮時, Oil 又換了套泰式風情裙,金色的刺繡和配飾,兼具精緻與優雅。敬酒服前短後長,既有層次感又不失簡約,跳起舞來活力滿滿。新郎全程穿着西裝,看似低調,不過腕錶價值不菲,是一款百達斐麗的大師絃音系列,市場價高達5000萬。

這場婚禮和泰國傳統婚禮不一樣,現場邀請了交響樂團表演,更偏國際化。英國歌手Ellie Goulding演唱了代表作《How long will i love you》和《Love me Like you do》。儀式結束後,新人攜手切下8層高的巨型蛋糕,臉上洋溢着開心的笑。

其實,早在兩個月前,兩人就飛去威尼斯,拍攝了一系列照片,新娘換了近10套婚紗。她穿Elie Saab高定漫步在埃斯特莊園裏,經典蕾絲雕花華麗而不繁複,輕紗曼舞間彰顯柔美氣質。另一套波浪褶皺裙也是Elie Saab。大裙襬剪裁流暢利落,上身後氣場全開。泛舟河上,相互對視甜蜜極了。

Oil 對白色婚紗情有獨鍾,Jenny Packham的重工設計,別具韻味。上身的Victor&Rolf花朵裙,標誌性的雕塑感線條,配上立體花卉裝飾,典雅大氣。還有套POEM拖尾裙,這是泰國一個小眾設計師品牌,裙襬垂在草地上,映出了層次與光澤。

02 賓客來頭不小 集齊了政商界名流

婚禮當天,泰國公主西麗萬那瓦里(Sirivannavari Nariratana)身穿菱格紋抹胸裙,親自為新人簽字賜福。1月剛結婚的汶萊王子(Prince Abdul Mateen)和阿尼莎王妃(Anisha Rosnah binti Adam),也在宴席上亮相,熟絡地和新人聊天。

這是阿尼莎婚後首次出國,她穿了件Jenny Packham藍色鑽石斗篷裙,和丈夫的西裝同屬藍色系,暗戳戳秀了把恩愛。沒戴頭巾的她,側顏很美。除了王室成員,泰國現任總理兼財政部部長賽塔也來了,還上台為新人致辭。他發言時的背景畫面,正是新人和泰王和王后的合影。

曾和賽塔(Srettha Thavisin)同台競爭的他信女兒貝東丹(Paetongtarn Shinawatra),也帶着老公孩子一起出席,合影時温馨有愛。泰國前總理兼兼前國防部長、現樞密院大臣巴育上將(Prayut Chan-o-cha),同樣跟夫人女兒一起來參加婚禮。他的夫人身穿紫色泰式禮服,女兒手拎銀色戴妃包,氣質都很出挑。正大集團董事長謝國民帶着兩個兒子,來給新人送上祝福。

泰國名媛伍倫盼和老公一起出現,在婚禮上風頭十足。她換了兩套衣服。一套是藍紫色蕾絲裙,搭配藍寶石耳環和低馬尾。另一套是金色刺繡吊帶裙,祖母綠項鍊非常搶鏡。泰國女星Mew Nittha帶着老公出席,她剛生完二胎沒多久,狀態看起來還不錯。演員Chompoo-Araya的3個小孩一出現,就成為嘉賓席的焦點。「月亮姐姐」Noon Woranuch也盛裝打扮,粉色長裙看起來温婉大方。縱觀整場婚禮,幾乎囊括了泰國所有豪門。從中既能看出徐盛源對新婚妻子的重視,也折射出家族在當地的非凡影響力。

03 戀愛7年 在體育場求婚

1985年出生的徐盛源,從小就含着金湯匙出生。他的祖父徐利明是福建漳州人,在下南洋潮中舉家來到泰國。爸爸維猜在他4歲那年,創立了「王權免稅」。起初,店裏只是售賣當地手工藝品。得益於泰國的旅遊紅利,公司越做越大。憑藉着與王室的密切關係,王權集團拿到了曼谷主要機場廊曼機場的唯一特許權。之後,又獲得在航班上銷售免稅商品的許可。

2012年,老泰王還賜予他們家族新姓氏Srivaddhanaprabha,意思是「進步榮耀之光」。在王權公司總部大樓外,掛着泰國國徽「金翅大鵬」,表示皇家殊榮。2018年,意氣風發的維猜以140億泰銖,買下了曼谷標誌性建築「大京都大廈」,也就是討論度很高的「啃玉米樓」。

然而也是在這一年,維猜乘坐的直升機墜毀,他在事故中喪生。作為家裏最小的兒子,徐盛源從小在英國讀書。意外發生後,他和哥哥姐姐一起接管家族生意,他也因此成為亞洲最年輕的億萬富豪之一。根據福布斯2023年的排名,他的身家大約為35億美元,在泰國富豪榜上排第八。

他跟 Oil 相戀7年,對方家世雖然比不上徐家,但在當地亦是響噹噹的實業家。她的父親是一家校服公司的老闆,在服裝行業深耕多年,她自己也在時尚行業工作。在徐盛源經歷喪親之痛時, Oil 一直陪着他,兩人可以說是「同甘共苦」。去年10月,徐盛源把英國王權體育場的綠茵佈置成花園,拿着碩大的鑽戒單膝跪地求婚,絢爛的煙花照亮了整個足球場。

那天,她穿着一件紗裙,背後的球衣上面寫着兩人的暱稱縮寫「TOP」(Top-Aiyawatt Srivaddhanaprabha)和「OIL」(Oil-Nuntisa)。如今兩人終於結婚,既是7年愛情修成正果,也是兩個家族的強強聯合。雖然在過去3年,受大環境的影響,王權集團的生意不如從前,不過隨着旅遊業的恢復,正在日益改善。

祝福他們。