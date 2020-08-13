【職場人際】經濟差老細脾氣臭？　10句說話幽默應對避免戾鬥戾

香港經濟環境持續轉差，裁員減薪之聲不絕於耳。在打工仔處於弱勢，飽受營運壓力的老細又可以隨時手起刀落的情況下，作為老細的隨時衝口而出，對打工仔說出難聽的說話。今天半宅職薯就和大家分享十句既能秒殺惡言，又不怕開罪老細的回應。

秒殺老細惡言的10句說話：

+ 17 + 16 + 15

【1】

老細：「現在公司已經人手不足，你用膳還用足一小時？！」

打工仔回應：「磨刀不誤斬柴工，如果我有足夠時間午膳和休息的話，下午的工作效率會更加高呢。」

【2】

老細：「為甚麼你做事這麼慢的呢？」

打工仔回應：「我打算慢工出細貨，幫公司在這段空閒時期做好平時沒有時間處理的細節。」

經濟差，老細心情自然壞，也難免一時口出惡言，小薯常常啞忍總會谷出病，不如學習如何幽默地回應，解解他們的氣吧！（日劇《半澤直樹》續篇截圖）

【3】

老細：「聘用一個新人取代你可以節省更多成本，你最好給我醒定一點！」

打工仔回應：「你現在留著我的話，將來經濟轉好，我便可以幫你帶新人，幫助公司東山再起！」

【4】

老細：「現在還有工做，你們還不說多謝？！」

打工仔回應：「大恩不言謝，盡在不言中。」

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【5】

老細：「叫你做便做，別那麼多意見！」

打工仔回應：「我多意見是因為大家同坐一條船，希望能夠度過風浪。」

【6】

老細：「現在公司沒有生意，聘請你們回來呆坐，等於倒錢落鹹水海。」

打工仔回應：「你不妨把公司的實況告訴我們，即使不能為你獻計，也能替你分憂。」

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+ 7 + 6 + 5

【7】

老細：「公司最大的包袱就是你這班冗員！」

打工仔回應：「養兵千日用在一朝！」

【8】

老細：「要是我裁走你的話，你將很難找到好像我一樣大方的老細收留你。」

打工仔回應：「經過你的嚴格訓練，我肯定自己會成為勞工市場的搶手貨。」

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+ 11 + 10 + 9

【9】

老細：「公司環境已經夠差，你sell客的時候可否積極一點？」

打工仔回應：「我就是不希望太過hard sell，降低公司的形象。」

【10】

老細：「WFH要三聲之內聽電話，要不然我當你蛇王！」

打工仔回應：「如果你不嫌我煩的話，我每次去洗手間之前都打電話向你請示好嗎？」

結語

經濟持續轉差，無論是老細還是打工仔都承受巨大壓力。作為老細的，難免會衝口而出的說出難聽的說話。如果打工仔可以巧妙的從老細角度作出回應，則既能保住飯碗，又能化解戾氣，對大家未嘗不是一件好事。