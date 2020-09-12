銀髮KOL｜92歲依然實踐超模夢想　出書分享時尚照、人生故事

今年92歲的最「資深」Model林莊月里，綽號月光仙子、月月，身高雖然僅140公分，卻是名擁有10萬粉絲、出書的潮嬤。

台灣出現最「資深」媽抖（Model），今年92歲的「潮嬤」林莊月里，綽號月光仙子、月月，身高140公分，是名正在努力實踐Model夢想的不老少女。時常在IG分享最新潮穿搭的她，像是潮流品牌Supreme搭配短褲、小白鞋，又或是提著Ikea袋子潮流逛街，不論什麼穿搭都難不倒月里阿嬤，甚至一般阿公阿嬤最看不懂的破褲，也被她駕馭的很街頭帥氣。

除了服裝精心打扮，月里阿嬤也十分重視配件搭配，墨鏡和帽子是她最常使用的配件，而髮帶是月里阿嬤最能展現青春少女的必備時尚配件。

按圖看台灣「潮嬤」的金句名言▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

短短三年多，林莊月里不僅擁有超過10萬的粉絲追蹤，更在90歲時出版了人生第一本書《媽抖》，除了有1200張時尚美照，也娓娓道來自己90年來的人生故事，在Instagram上，她更開創 #月月輔導室，為大家解惑疑難雜症。

「跌倒了！就再重新爬起來！」

去年七月，月里阿嬤在IG寫道自己因為搬了很重的水不小心閃到腰，無法像以往出門玩耍、拍照，需要一段時間復健，一復健就是半年無法離開輪椅跟床，月月說：「91歲的人生⋯⋯過的時候感覺很長，特別是難過的時候覺得更漫長，但回頭一看，怎麼這麼短啊，現在一天能站起來的時間不到一個小時，還要扶著拐杖，背部脊椎老了，骨質疏鬆了，看到時都讓我心碎了，我還有好多的夢還沒能夠完成，希望你們都勇敢的去做夢，去做你們想做的事，像朵雲一樣四處飛吧。」藉著自己不放棄的決心，希望鼓勵大家不論遇到什麼困難，都不要放棄夢想。

「愛一個人就要大聲說 直接說 跟她說」

因為受傷需要一段很長的復健時間，月里阿嬤也體會到，愛需要更輕易說出口，不要無法說了才後悔，阿嬤在文中寫道：「我以前是個愛在心中也不會輕易說出口的人，但在受傷以後反而學會了要怎麼說出口，我的二女兒每天照顧我，我有天就開始說謝謝她，她好開心，因為我以前從來不會說這樣的話，我才感覺到，人的快樂其實很簡單，感情的經營不管是親情還是愛情、友情，愛說出口就對了。我也很愛你們， 我也很愛我的工作，我還想再當Model、還想要畫畫、還想跟我的二女兒、孫子吃飯 ，因為我知道他們很愛我，我也很愛他們。」

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】時尚傳奇｜98歲Iris Apfel的人生態度：皺紋像是勇氣的勳章

+ 5 + 5 + 5

「開始漸漸體會死而無憾。」

「最近一直在想哪種離開世界的方式最開心，我想大概就是沒有遺憾然後一夜睡到離開吧！之前常去醫院，看到一些身體病痛比我還嚴重的人，或是躺在病床上插個管子連動也不能動，我至少還能在家裡坐著我的哺哺輪椅滑來滑去，打開窗看天空吸點帶有汽車排氣的新鮮空氣，以前可是很討厭的，現在竟然有點懷念。下雨的時候，也會興奮的跑到窗邊看著雨滴落下，畢竟每天都晴天的話那多無聊。回顧我的90幾年人生，也活得真久，也經歷過日本統治的時間，還有數不完的總統，種過田、做過小生意、開過雜貨店，怎麼也想不到會在終老前完Model的夢想，還出了書，好玩，人生真好玩，永遠都有意想不到的事情發生，只要你先現身。所以，我已經算很幸福的人了，我想，你們都很年輕，都比我還有機會，當遇到一個人生轉折點，不做不會怎麼樣，但做了，有機會會不一樣的時候，就去做吧！」

月里阿嬤目前身體仍於慢慢康復中，但心裡卻充滿能量，將92歲活的像18歲一樣年輕、充滿能量，立志95歲要飛去美國完成夢想，希望月里阿嬤快快康復，繼續帶給我們充滿活力的Model照。

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】童顏台星艾莉絲｜踏入40歲前的人生觀 早點學懂 自然能從容面對

+ 13 + 13 + 13

▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】【三十而已】生活不僅是生存 9個你需要「儀式感」的原因

+ 11 + 11 + 11

延伸閱讀：

走進「萬秀洗衣店」一窺「資深」國際網紅阿公、阿嬤生活以及幕後「帥孫」

「萬秀的洗衣店」80歲阿公、阿嬤穿上客人遺棄沒付錢的衣服 變身超時尚CP！

【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：「我92歲都還不打算放棄自己的人生！你也打起精神吧！」高齡「媽抖」林莊月里，比年輕人還敢穿、用力實踐超模夢！】