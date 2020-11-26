Black Friday｜錢換成你喜愛的樣子？這方式購買給你更高幸福感！

那些買了又後悔的購物經驗：「哇!這件衣服顏色好好看一定很適合我。」「天啊! 這不是當季最熱門的精品包嗎?我一定要買回家。」「這個戒指的珠寶色澤好閃耀，戴上去變得好氣質，好想要買喔!」

親愛的，您是否也曾有過衝動的購物經驗？

是否也有買了一堆商品回家，實際上用到的只有少數幾個？

商架上擺滿了五光十色的商品，每一個都好誘人，似乎都在招喚著你「買吧買吧!」一時抵擋不住內心的慾望，就衝動地買下去。沒想到帶回家之後，只是在製造一堆垃圾，很多商品根本連包裝都沒有拆開，就一直放著積灰塵，或是有些商品第一眼看到很迷人，卻沒想過根本不適合自己。

購物真的能帶來快樂嗎？

相信大家一定有過一個經驗，存了許久的錢買了期待已久的商品回家，當下確實很快樂滿足，甚至笑得合不攏嘴，但是那個快樂往往持續不到幾天就結束了。於是有些人會轉而買其他商品，繼續延續快樂，例如買了一個DIOR手袋之後，再買一個CHANEL手袋，一直追求短暫的購物快樂。

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有沒有什麼方法，能讓我們花同樣的錢，達到更高的幸福感或快樂呢? 答案是體驗性消費

物質性消費v.s 體驗性消費

消費可分為兩種形式，一種是物質性消費，意思就是用錢來買物質商品，例如用錢買一台汽車，用錢買一杯汽水，能很實際地去購買摸得著的物品。

而體驗性消費就比較抽象了，意思是用錢來一買一段經驗或體驗，例如花錢去看場電影，聽場音樂會，學一項樂器。

在一所大學曾進行一項著名的實驗，他們招募了2,635名成年人做實驗，並隨機分配到物質組或體驗組。物質組去購買衣服，包包，戒指之類的物質商品，體驗組的則是享用一段晚餐，聽音樂會或是看電影等體驗活動。

結果發現，體驗性消費的參與者相對於物質性購買者，其幸福感更高，而與該物品的成本無關。

所以結果顯示:體驗性消費比物質性消費能有更高的滿足感。

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聰明的消費，更快樂

最近流傳著一句話: 「錢其實沒有變不見，只是換成你所喜愛的樣子而已。」

在西方國家，年輕人的消費習慣已經慢慢改變，他們開始崇尚:buy experience, not things （買體驗，而不是東西）。

古希臘哲學家亞裏士多德也曾有一句話：「一件好東西會給人滿足感，但愉悅的經歷將給人帶來身心的幸福感。」

筆者並不是否定物質性消費，適當的物質性消費能提高生活品質，也能帶來給快樂。但是當有些人期待用高單價的精品，來買到快樂，這個想法就是不對的，因為這個快樂是非常短暫的。

一趟五天四夜的日本旅行，雖然轉瞬即逝，但是他的回憶是一輩子的，想到不禁嘴角上揚。甚至旅行中遇到的波折，也成為日後一直反覆回味的記憶，在腦海裡閃閃發亮。

所以下次消費時，不妨想想看，這些商品是想要的還是必須的?是體驗性消費還是物質性消費?讓我們一起成為一位聰明的消費者。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：愛幻想的冠寶，原文：【怪奇心理學】 越買越寂寞 ? 談消費心理學】