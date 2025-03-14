女性私密處散發香味秘訣　營養師教食5種食物　解決異味搔癢困擾

私密處總飄異味？



台灣營養師高敏敏在Instagram粉絲專頁發布影片，教妳「這樣吃異味搔癢out！」高敏敏指出，現代人生活忙碌、壓力又大，時常熬夜，作息不規律又愛穿緊身褲，常常讓私密處憋出異味，甚至出現搔癢。

高敏敏分享，曾經門診有人提問，

「聽說優酪乳（編按：乳酪）有很多益生菌，那我可以『泡優酪乳』嗎？這樣私密處是不是也會有很多益生菌？」



她傻眼回覆，「當然不是」，強調「要用吃的」，由內而外的調整體質才有效！

相關文章：下體氣味奇怪感痕癢？私密處異味6原因+改善方法 褲太緊味道更濃（點擊放大瀏覽）

+ 16

私密保養這樣吃

一、富含維他命C的水果

例如柑橘類、奇異果、番石榴、菠蘿（鳳梨）、士多啤梨，幫助抗氧化，散發清香。

二、蔓越莓

蔓越莓是眾所皆知的私密處好夥伴！蔓越莓富含前花青素，其對細菌有抗沾黏的能力，能讓細菌不容易附著在泌尿道上皮細胞。

三、多喝水

多喝水、多上廁所，可以促進致病菌隨著尿液排出，有效降低私密處感染的機率，不過高敏敏也提醒，記得不要攝取糖分太多的含糖飲料，容易促使細菌生長，導致搔癢。

四、無糖乳酪

利用體內好菌來減少有害菌滋生。

相關文章：洗衫貼士｜九成人內褲晾法都錯！學會正確晾曬方法 守護私處健康（點擊放大瀏覽）

+ 20

五、豆類

黃豆、毛豆、黑豆，擁有天然的荷爾蒙幫助滋潤私密處。

總而言之，保持好習慣還是最重要！高敏敏總結，

「多喝水不憋尿、多吃蔬果、飲食清淡，帶走細菌減少感染，做好體內環保」



堅持以上，私密處也能自然散發淡淡香。

相關文章：SHEIN內褲驚現致癌物？專家曝3種內褲不要穿 推薦這些材質放心穿（點擊放大瀏覽）

+ 9

延伸閱讀：

迎「多死社會」 台灣準備好了嗎

醫療性凍卵凍精補助 乳癌、血癌優先

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】