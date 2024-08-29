更年期導致私密處乾癢？5個陰部保養重點：少用護墊、少穿1類衣物

更年期是每個人的必經階段，而女性的卵巢功能及荷爾蒙在這時候會開始下降，不論是健康還是情緒都會連帶受影響，還有伴隨而來的私密處乾癢、鬆弛等現象。



雖然這是常見現象，卻依舊是大部分女性的難言之隱，直到嚴重影響日常生活才發現事態嚴重。

這篇帶你來看「更年期私密處保養」5大重點，筆記起來絕對實用！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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更年期私密處保養5大重點

1. 內褲材質很重要

女性的內褲款式選擇很多，但要避免蕾絲、化纖等透氣性差的內褲材質，包含深色內褲也盡可能避開，否則容易掉色進而導致私密處受感染。建議選擇穿純棉、淺色系的內褲，這樣才不會長時間將私密處給悶著，增加感染風險。

2. 緊身衣物、護墊要少穿

如前面所提及，私密處最害怕的就是「不透氣」，因此也要減少穿緊身褲或牛仔褲這一類的合成衣物，連護墊也不鼓勵常穿，避免私密處長時間處於悶熱環境。加上緊身衣物也會增加私密處摩擦，導致私密處皮膚出現更多的黑色素沈澱。

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3. 飲食建議

日常的飲食習慣也是私密處保養的關鍵，建議可多攝取蔬菜水果、豆類、堅果食品，有助舒緩陰道乾澀現象，並增強免疫力。而其他像是辛辣食物、酒精、咖啡因、糖分高食物則盡量避免，否則會刺激陰道黏膜，導致陰道炎症更加嚴重。

4. 凱格爾運動

凱格爾運動（Kegel）有助提高盆底肌肉的力量和耐力，預防尿失禁及盆底器官下垂等問題。這項運動最適合在早上鍛鍊，這是因為經過一個晚上的休息，早上起來的肌肉狀態是最好的，這時再花20分鐘鍛鍊，效果會比晚上鍛鍊來得好。加上不論站著、坐著、躺著都能鍛鍊，是一項最適合更年期的運動！

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5. 洗澡水溫很重要

洗澡時沖洗私密處的水溫不能過熱，也不能將私密處洗得太乾淨，否則會變得太乾燥而引起搔癢。洗完澡後也一定要將全身擦拭乾淨再穿上內褲，這樣才能有效降低感染機率！

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