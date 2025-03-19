唔好將心事收埋！人緣好須正確「自我揭露」　4方面教你適當分享

有沒有想過為什麼比起傳統的廣告片，我們更喜歡收看網紅的開箱、實試實測影片，或是日常生活的vlog影片；更明顯的狀況就是，當我們看到影片的題目有「特約」、「AD廣告」等字眼，對影片的興趣就會降低，連影片點擊率也直線下降？這主要是因為兩者距離感及真實感的差異。



其實在職場上的人際關係及日常交友亦一樣，加入彼此的生活分享、真誠的想法交流等元素，增加親切感能讓人更容易找到雙方的連結，隨之增加溝通及互動，關係也越來越親近。

因而有心理學家發現，自我揭露，即是將關於自己的資訊及內在想法告訴他人，透過自主性的分享自讓對方能從不同面向了解自己，能有助增進兩人的關係。而自我揭露的程度亦會因著不同的情境及對象而有所調整，基本上可以分為四個層次。

自我揭露能令關係更親密，4層次教你建立深厚人際關係（點擊放大瀏覽）▼▼▼

4方面自我揭露 人際關係會更緊密（IG@mbcdrama_now；01製圖）

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1. 興趣、喜好、日常生活

最淺的層次就好像跟一個新認識的朋友聊天一樣，話題都不外乎日常生活或是平時的興趣和愛好等。因為這些話題相較之下屬於無傷大雅，意見一致與否其實沒太大關係，爬山、健身、手工藝、音樂等休閒話題，統統都可以當作聊天的話題。有共同興趣的話不妨相約作伴，順便拉近距離；沒有共同興趣的話，也可以當作是學習、增廣見識的好時機。

2. 對社會的態度

第二個層次則是自身與外界的中間點——社會。對於不太熟悉的人來說，其實這是一個頗深層的議題，因為政治光譜的擴大，尤其在現今資訊流動瞬速而海量的時候，每個人都會因為網上不同人士的不同言論，而改變自己的想法，或會因為某些人而強化自己的想法。因此，如果你想表達自己對政府、民生的看法，或者對時事加以評論，都要小心會否冒犯他人。

3. 自我概念與人際關係

再來就是比較靠近自身情感的揭露，首先是不同的關係狀態，例如與家人的關係、親密關係的狀況，都會讓人更容易跟你交流，而且也不會不小心踩到你內心的地雷。感情關係狀態之後，就可能是因為發生了的不同事件，因而產生的情緒及情感變化，慢慢將自己內心的感受向對方表達，這也是個信任的表現。

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4. 隱私

最後就是個人私隱。這裡說的當然不是銀行戶口密碼，而是一些自己會感到羞愧、尷尬、痛苦的事情，例如與伴侶的閏房事、以往曾發生不符合道德倫理的感情事，甚至是身體狀況問題，這些不輕易告訴別人的事，都屬於自我揭露的最深層。

雖然自我揭露的確能夠拉近人與人之間的距離，但自我揭露有一個大前提，就是對象需要是一個絕對可以信任的人，或是雙方都對關係感到安全，才可以卸下心防，與對方坦誠相見。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】