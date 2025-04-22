藥劑師曝3種千祈別買保健品　「這個」浪費錢之餘仲對健康有風險

每天都需要服用的東西，必須小心其成分才行。



近日一名藥劑師強調，她永遠不會服用這三種「保健品/補充劑」，並勸告大家當心社交媒體上廣傳的補品。根據《紐約郵報》報導，這名來自英國的藥劑師，也是保健品品牌Pharmacist Beauty的創辦人Amina Khan，她透露了三種她致力避免的保健品種類，並表示，

「其中大部分你將會感到非常意外。」



英藥劑師揭應避免購買這3種保健品，被社交媒體過分吹捧，風險成效你要知道清楚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

3款藥劑師不推薦購買保健品（pexels@Polina Tankilevitch；01製圖）

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1. 維他命軟糖

她透過TikTok賬號上傳影片分享此事，指第一種補品是「維他命軟糖」。她說，

「基本上來說，它們就是糖果，你還不如去吃個甜點。」



Khan表示，服用這些軟糖很容易被過度攝取，最終可能導致礦物毒性（mineral toxicity）。

她解釋，每個維他命軟糖通常含有3-5克糖分，藴含的維他命成分對比傳統維他命藥丸往往少很多。UCLA也建議，購買這種軟糖時最好先檢查成分表，確保擁有足夠的養分，沒有過多的糖分，也確保產品已經通過測試，並註明建議攝取量。

「大量攝取維他命軟糖很容易導致吸收過多每日建議糖分，也可能導致維他命A、D、E和K等達到有毒水平。」



因此Khan建議成年人最好食用傳統膠囊或藥片，小孩子則是孩童專用產品。

2. 綜合複合維他命

第二個需要留意的保健品則是「綜合複合維他命」（Genaral multivitamins）。據悉，高達三分一美國人，尤其是65歲以上人士每天都服用這類產品。Khan表示，儘管裏面什麼養分都有，但各種營養素的劑量非常低，幾乎不會對人體產生效用，「你也不會需要複合維他命中所有的維他命。」

她還指，也有研究員認為這列產品存粹是浪費錢，也沒有證據顯示它們能減少心臟病、癌症和早逝的風險。除了少數情況，比如孕婦和營養不良人士可能會從複合維他命中獲益，但大多數情況下，醫生會建議只需要食用均衡營養的飲食就足夠。

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3. 頭髮、皮膚和指甲複合維他命

第三種產品為「頭髮、皮膚和指甲複合維他命」（Hair, skin and nail multivitamins）。她說，通過社交媒體和網紅的推廣下，這種產品變得流行起來，讓大家針對性的攝取相關維他命或補充劑，但Khan質疑這種產品的重點究竟是什麼，「是頭髮、皮膚，還是指甲？」她同樣認為這類產品的養分通常非常低，以致對人體不會有效用。

無論如何，大家在攝取各類保健品之前，應該要事先諮詢專業人士，畢竟每個人的身體狀況都不一樣。

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