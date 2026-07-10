面相｜8類眼周痣解析　眉眼招貴人、眼尾招桃花　長眼白痣要小心

眼睛被稱為「靈魂之窗」，在面相學裡更是五官中的重點部位，被古書分類為「日月二曜」，象徵一個人的心性、智慧與情緒波動。當眼睛周邊出現痣的位置不一，所代表的寓意也大不相同。



因此不少人總好奇「我眼睛旁邊這顆痣，到底是好還是壞？」其實，面相並非迷信，而是古人透過長期觀察，將性格傾向、生活狀態與臉部特徵進行歸納後的經驗法則。雖然不能用來決定命運，但確實能提供一些「行為模式」上的解答。

本篇，編輯將以8大常見位置為例，整理出眼周痣代表的意思，從眼頭、眼尾到淚痣、眼白痣，讓你一次看懂面相學怎麼解讀這些「小訊號」。

一次看懂面相學解析眼頭、眼尾等8個位置的「眼周痣」含義（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 眼頭痣

眼頭稱為「內眥」，在古籍中象徵情緒與心思反應。《神相全編》中提到：「內眥清明者，心性慈和；內眥赤者，多憂思。」由此可知，此處若明亮柔和，代表感受力細膩、同理心強；若氣色陰暗，則容易多想、內心敏感。

因此當內眥位置長痣時，傳統面相學便認為此人直覺強，情感細膩，對環境與人心的變化特別敏銳。痣色若紅潤亮澤，代表感性但行動果斷；若色暗，則象徵情緒易受波動影響。

2. 眼尾痣

眼尾位置在古相書稱為「奸門」，主管夫妻宮、人際關係與桃花運。《麻衣相法》中提到此處飽滿者婚姻佳，而長痣則象徵情感能量旺盛。若此處有痣的人，通常異性緣不錯，容易吸引目光，也較重感情。

但桃花旺不代表人人都是好桃花，若痣色黯沉或偏灰，則意味著感情裡容易遇到複雜對象或三角關係；若痣色亮潤，則代表魅力強、人緣好，是屬於「招好桃花」的類型。

3. 淚痣

淚痣位在眼下、淚溝附近，古書中常稱為「憂痣」。傳統面相將其視為「情深不壽」象徵，其實現代解讀不必太悲觀。它更像是一種天生感受力強的表徵：愛得專注、記得深刻、遇到分離時也特別痛。

這類人極有同理心，常是朋友圈裡最容易觸動、最容易流淚的那位。情感路不一定坎坷，但「愛得用力」是特色。淚痣若色澤紅潤，代表感情細膩；若色深黯，則代表容易累積心理負擔。

4. 顴骨痣

眼睛下方至顴骨的範圍，在相書裡象徵「子女與感情」。若此處長痣，代表個性感性、重義氣、容易替他人承擔情緒，是「感情上心的人」。

這種痣常被稱作「多愁痣」或「感性痣」，並非不好，而是預示此人待人真誠，尤其對家人與伴侶特別付出。只是也要留意別讓情緒勒索或別人的需求壓垮自己。痣色明亮者，多為善良樂觀；痣色深暗者，宜調整情緒負能量。

5. 眉眼中間痣

眉眼之間的位置，在面相學稱為「田宅宮」，象徵家庭資源、人脈與職場合作。《柳庄相法》提到此處清秀明朗者，貴人多、環境佳。

若這裡長痣，表示人際運旺、資源豐富，特別在職場上容易得到長官提攜或貴人相助。但若痣色黯或形狀不佳，也意味著容易被牽扯進職場人際糾紛，需要更加注意界線與溝通方式。

6. 眼白痣

眼白部位有痣並不常見，古相學稱這類痣為「隱痣」或「血絲痣」的一種，象徵內在壓力、精神緊繃、直覺力過強。相書中記載，白睛見黑痣，多思憂慮。因此眼白長痣者通常觀察力敏銳、意識高速運轉、思考不休息。

他們很會察覺細節、感受氣氛，也因為感知太強，反而容易累、睡不好。若眼白痣偏紅，可能代表近期壓力大、氣血循環不順；偏黑則暗示長期負荷，需要調整生活節奏。

7. 眼皮痣

眼皮在面相學中象徵一個人的行動力與生活彈性。上眼皮主開拓，下眼皮主生活安穩。若眼皮長痣，意味著好奇旺盛、個性不受框架限制，常會憑直覺行事，屬於「說走就走」的類型。

上眼皮痣多代表行動迅速、有冒險精神；下眼皮痣則代表對生活有自己的堅持，可能反而比較戀家。痣色亮者多為積極，痣色暗者則表示衝動前需多三秒思考。

8. 眼周隱藏痣

若有隱藏在髮際與眉毛毛流中小痣，古書稱作「思慮痣」。通常象徵心事重、容易把問題往自己身上揹，是典型「內耗人格」。不是壞，只是太容易反省，加上感知強烈，常把自己弄得精神上很疲勞。此類痣若色澤清晰，代表擁有細膩洞察力；若色暗散開，則提醒要注意焦慮與反覆思考。

透過長痣位置更了解自己

面相學的核心一直不是「算命」，而是透過外在特徵理解性格傾向。長痣的位置只是提供「你可能這樣思考、這樣感受」的參考，而不是命運宣判。真正能改變人生的，永遠是你的選擇、習慣與行動。所以別急著去點痣，先看看它提醒你什麼，也許你會更懂自己。

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