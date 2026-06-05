買樓是人生必經階段？30歲女想置業被勸退　網民：投資股票更賺錢

每個人都有不同的存錢目標，有網友表示目前30歲已經存到300萬元（台幣，下同），並分享自己的儲蓄、投資方法，還提到打算未來存到500萬元就要準備買房，結果竟遭大批留言區網友勸退，紛紛表示「股市報酬率較高」、「除非買對地段」。



30歲存300萬！小資女下一步想買房卻被勸退

一名網友在Dcard平台發文，發出一張存款達到300萬的照片，表示自己目前30歲，從出社會開始月薪實領3.5萬，年薪約45~50萬，28歲時跳槽月薪變5.5萬，加上獎金年薪約80萬，一年的儲蓄率50%左右，這期間至亞洲國家出國5次、換了2支iPhone換工作前住家裏，現在搬出來租屋，並認為自己不是很愛買東西，保養品都是開架品牌，平時還算節儉。

原PO提到，這幾年股市報酬不錯，因此能達成30歲存到300萬的目標，並設定未來一年目標資產增值50萬，達成就去歐洲旅遊。最後他表示35歲如果存到500萬元，就打算要買房，同時也好奇大家存錢的目標都是什麼呢？

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貼文引起討論，許多人大讚原PO的存錢方法：

「靠自己的女生真的很厲害」

「很強耶，我雖然年薪100~現在150，但30了也還沒存到300，我每年只實存1／3不到」

「一年儲蓄率50%很強」

「你超厲害的」

「房子其實是最升值的東西之一，除非買的地方太過荒郊野外或是有天災人禍等等意外，對比台灣近十年發展，房價越來越高而同樣額度的金額購買力越來越低，再加上台灣貸款其實只針對炒房的，名下沒房的話，買第一間房根本0壓力，就當成買高額的定存，只要不要前五年就資金周轉不過來，通常超過五年房子轉手賣掉還是賺的，我姐結婚買一套房，過了兩年已經漲了30萬了」

「我的人生規劃就是有包含買房欸，不管是不是35歲遲早我都會買，我不覺得買房是降低生活品質，租屋才沒品質！如果要租3萬的房子來提高生活品質，我寧願每個月花5萬付房貸，不要自己老了還到處被人趕著搬家」



綜觀網友留言，大部分人都勸退表示：

「500萬不要買房，真的，繼續存下去到退休就好了，除非妳是買鄉下沒超過500萬的那種」

「股票殖利率比房屋高多了，除非你買得到新竹或台北」

「我今年剛買房，拿存了很久的300萬當頭期款，身上只剩下備用金，股市都歸零，蠻後悔」

「個人建議，如果不是一次付清或是5年內付清的，都不要輕易買房」

「買完房沒有要賣大漲有個鳥用，除非只有你家漲價，但你買房生活品質立馬下降」

「犧牲每個月的生活品質，何必？房貸不用錢？沒漲呢？ 為什麼要犧牲生活品質去買房」

「我今年剛買房，拿存了很久的300萬當頭期款，身上只剩下備用金，股市都歸零，蠻後悔」



也有內行網友也建議可以利用投資錢滾錢：

「股票殖利率比房屋高多了，除非你買得到新竹或台北」

「500我建議繼續滾投資，效果會很驚人，晚點買房沒關係」

「34歲房子1500w，股票1200w，淨資產一千萬左右，想要10年後存三千萬股票退休」

「31有700想買房但還是覺得放股票划算」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：30歲存300萬！小資女下一步想買房，過來人一面倒勸退：否則會後悔】