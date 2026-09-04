腳臭怎麼辦？日本專家教3招預防方法　使用4個日常小物即可除異味

每個人的腳都會流汗，濕悶的環境下，細菌容易孳生，脫下鞋子後，難免會飄散出一些腳氣。



味道微微，稍微通風一下就能解決，可是！有些鞋子的材質碰上水後，真的很容易吸附異味，腳臭的味道真的會讓人一秒社會性死亡！！

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會有腳臭的原因

日本節目《日テレNEWS》中，節目單位特地採訪了皮膚科專家和洗鞋專門店，他們就提到，「腳汗」並不是腳臭的主因！腳會臭或是有異味，其實是因為襪子吸附汗水後，長時間悶在鞋子裡面，也就打造出一個恆溫的潮濕環境，就成為了細菌滋生的最佳環境，細菌多就會發酵，腳也就跟著有臭味了。

《日テレNEWS》公開腳臭預防法

想要讓腳臭離開你，《日テレNEWS》也分享，除了鞋子要輪替穿之外，穿鞋之前也可以先在腳底、腳趾之間噴上止汗劑，等止汗劑乾掉後在穿上襪子，盡量讓鞋子保持乾爽，回家後，先別把鞋子直接收進鞋櫃裡面，可以先放在通風處，讓鞋子可以好好休息。

放銅板就能除腳臭

想要消彌掉鞋子內的臭味，可以先把小蘇打、咖啡渣用棉布包裹，或者是市售的吸濕劑放在鞋子裡面，幫助吸附鞋內的濕氣，讓鞋內能夠保持乾燥；如果手邊沒有這些材料，也能把硬幣放在鞋頭的位置，透過銅板的銅離子來達到除臭的效果。

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