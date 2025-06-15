10款敏感肌適用無香止汗劑推薦　Bioré不阻塞毛孔　NIVEA更可保濕

天氣炎熱，出汗量增加，也讓多數人面臨汗漬殘留、狐臭、體味等尷尬狀況。



你是否也曾遇到夏天抬手時腋下濕成一片？又或者因為汗水、皮脂堆積，而產生汗臭味或狐臭味呢？想要精緻且乾爽地度過夏日，同時不想為肌膚帶來負擔感，以下10款「無香止汗劑」是你的好幫手。

敏感膚質也能用，10款精選無香止汗劑攻略，助你過清爽夏日！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

10款無香味敏感肌適用止汗劑推介（Vanicream官網；01製圖）

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1. NIVEA

Nivea妮維雅低敏純淨止汗走珠，$29.5



專為敏感膚質設計的這款止汗劑，堅持不添加酒精、香料、色素，不僅屬性溫和、使用起來無刺激性，乳液狀質地更能適度為肌膚保濕補水，加上無香特性，夏季使用也不怕與香水、髮香衝突。

2. Humble Brands

Humble Brands Simply Unscented vegan natural deodorant，$120



來自美國的天然止汗劑品牌Humble Brands，它深受市場喜愛的關鍵在於成分不含乙醇、染料、鋁與人工香料。素食配方、溫和且友善敏感膚質，並堅持無動物實驗，各年齡層使用都相當安心。

3. Bioré

Bioré碧柔Zero散汗爽身淨味劑走珠型 (無香味)，$59.9



以皮膚科專業經驗為研發基礎，Bioré碧柔暢銷日本的淨味滾珠，不只能有效抑制汗味與異味，成分中不含鋁鹽的獨特粉體，更能讓汗水速乾，不易阻塞毛孔。產品亦無香氣、無色素殘留，使用後無須擔心衣物留下色漬。

4. Matsukiyo

matsukiyo Ag銀離子止汗爽身噴霧 無香味



向來重視精緻感的日本人，對於止汗特別講究。松本清Matsukiyo這款產品相較於常見的滾珠或膏體設計，採用噴霧型式，使用起來更便利且清爽。無香特性也讓使用者避免體香與香水衝突，特別適合運動族群。

5. Vanicream

Vanicream Deodorant



美國醫美品牌Vanicream推出的這款淨味劑，以無染料、香料、甲醛、鋁等溫和無添加為主要特色。簡約包裝、大容量設計也帶來物超所值的使用體驗，加上非植物萃取、無麩質配方，能有效抑制體味並穩定敏感膚況。

6. AUS LIFE

AUS LIFE澳思萊無香低調體香劑



澳洲美妝產品一向以天然、溫和為賣點。AUS LIFE這款體香劑特別為敏感、脆弱肌膚設計，具中性pH值、100%不含鋁，且無香料添加，能適度減少汗水產生，卻不影響肌膚正常排汗與透氣性。使用起來輕盈舒適，無負擔感。

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7. ATTITUDE

ATTITUDE Baking Soda Free Deodorant：SENSITIVE SKIN.（Unscented）



主打全素成分的加拿大國民品牌ATTITUDE，旗下這款淨味止汗劑，使用膠狀燕麥成分作為核心，能舒緩肌膚乾燥、不穩定狀況，同時避免刺激、保留肌膚的透氣度。特別推薦給敏感膚質、濕疹肌膚選用。

8. ZionHealth

ZionHealth CLAYDRY BOLD Vegan Deodorant——Fragrance Free



同樣堅持無添加、零殘忍主張，ZionHealth這款產品使用粘土礦物與多種天然成分，不僅可抑制汗水，還能減少體味蒸散。並富含保濕成分，特別適合使用於容易摩擦的腋下、關節等部位，達到補水與潤澤效果。

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9. Arm & Hammer

Arm & Hammer ULTRAMAX™ Solid Antiperspirant Deodorant, Unscented



看到這個品牌是否也覺得很熟悉呢？Arm & Hammer是美國知名生活消費用品品牌，除了常見的清潔產品外，這款以天然梳粉基底製成的淨味劑，無添加香料、成分溫和，能有效抑制汗水與體味蒸散。價格親民，是日常使用的高CP值選擇。

10. CRYSTAL

Crystal身體止汗水晶條 無味，$45



獨特的礦物鹽淨味棒，最大的特色在於不會於肌膚、衣物殘留白漬，並且無香、無動物實驗且無添加刺激性成分。同時屬性溫和親膚，更能阻隔體味，維持肌膚一整天乾爽、潔淨。使用於身體任何部位肌膚皆很適合。

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