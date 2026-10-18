走出喪夫之痛　2位婆婆85歲仍結伴環遊世界：別讓年齡定義極限

再老，也要跟閨蜜作伴去旅行！美國德州有一對85歲的奶奶Ellie Hamby 與Sandy Hazelip，多年前兩人因工作結為好友，彼此扶持走過喪夫之痛，更從2008年開始結伴旅行。



80歲那年，她們許下80天環遊世界的願望，雖因疫情推遲1年，但兩人順利在隔年達標，更因在社群平台分享旅程而爆紅。完成環遊18國的探險後，兩位奶奶閨蜜沒停下腳步，2024年花30天探索南美洲，2025年則完成1個月的大洋洲之旅，用行動證明年紀只是個數字，

永遠別讓年齡定義你的極限！

今年85歲的Sandy是一位醫生，負責照顧長照機構和臨終關懷之家的病人；而同齡的Ellie則是紀實攝影師、同時也擔任非洲尚比亞醫療團的主任。1999年Sandy喪夫後加入非洲義診，兩人從此成為摯友；而Ellie的丈夫在2005年過世，她們互相扶持走過人生低潮，對旅行的熱愛，更加深這對好閨蜜的情誼。

85歲的Sandy和Ellie是多年摯友，她們從2008年開始多次結伴長途旅行。（IG@aroundtheworldat80）

儘管步上旅程時兩人都已不年輕，但她們多次結伴長途旅行，包括2008年搭乘西伯利亞鐵道列車穿越歐亞大陸、2008年橫越東南亞，以及2011年的中東冒險之旅。

不過，這些都比不上兩人在2023年展開為期80天的環球之旅。計畫源於7年前、兩人約76歲的時候，當時這對姊妹淘秉燭夜談，閒聊中提到「科幻小說之父」凡爾納的名作《環遊世界80天》，Sandy突發奇想說：

我們都快80歲了，在80歲用80天環遊世界不是很有趣嗎？

她們原本計畫在2022年過完80歲生日就出發，但受疫情影響不得不推遲，兩人遲至2023年1月11日出發，並在4月1日愚人節完成80天環球之旅，結束旅程時兩人還搞笑發文：「遲到總比不到好！」

特別的是，這對閨蜜雖然已經分別升格阿嬤和曾祖母，各自換過人工膝關節跟髖關節（而且不只一次），但她們樂當「背包客」，就連這趟環球之旅也採取精省的自助規劃，由心思縝密的Sandy籌劃路線、航班、住宿。

我們的旅程從不透過旅行社安排，也不涉及豪華飯店或精緻美食。在81歲的年紀，我們明白什麼才是真正重要的，也明白『經歷』比『舒適』更有價值。

她們選擇入住小型旅館或Airbnb，平均每晚住宿費僅29美元（約合227港元）；其中最便宜的是在埃及開羅的一家民宿，每人1晚房價只要13.5美元（約106港元），「而且站在屋頂上就看得到金字塔！」

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兩人首站是南極洲，走水路穿越海象惡劣聞名的德瑞克海峽，有近2天的顛簸船程中只能扶著船艙牆壁移動。但咬緊牙關換得南極洲奇蹟美景：壯闊冰山、冰川與企鵝可愛身影，讓她們覺得不虛此行。

旅途中難免會有小插曲，像是起程前往秘魯馬丘比丘時，正好遇上秘魯反政府示威活動，她們只好重新規劃行程及住宿，「至少我們還沒被逮捕——嗯……雖然也曾經差點被抓，但這些之後再慢慢回味。」

然而無論是智利復活節島石像、芬蘭極光、埃及騎駱駝，或是造訪印度泰姬瑪哈陵、搭飛機飛越喜馬拉雅山，在為期80天的旅程中，最難忘的還是旅途中遇到的人們，以及跟他們建立的深刻友誼。

Ellie表示，許多人都怕不熟當地語言，因此不敢踏出旅程第一步，其實微笑能包容所有語言，「有一種語言，那就是微笑，我們發現這很有效！」

Ellie表示，許多人都怕不熟當地語言，因此不敢踏出旅程第一步，其實微笑能包容所有語言，「有一種語言，那就是微笑，我們發現這很有效！」（IG@aroundtheworldat80）

她們也鼓勵熟齡旅行者，別讓年齡阻礙自己前進，除非攸關個人安危才需要小小讓步（譬如因為擔心摔倒，她們最後放棄在峇里島騎摩托車），就算是真的不幸在旅途中發生意外，她們也相信孩子也會感到安心，

因為他們知道我們在做自己真正想做的事。

「81歲，是踏上旅程的最佳年齡。」Ellie直言，隨著年齡增長，更懂得欣賞這個世界，「對我來說，這是完美的年齡。」而兩人在環球之旅結束後，從未真正「結束」旅行，對她們來說，85歲人生還有很長的路要走，「世界還在等著我們！」

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】