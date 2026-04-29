33歲地產女棄75萬年薪做看家員　靠照顧寵物「零房租」環遊世界

美國一名33歲女子帕里什（Alanna Parrish）原本在房地產領域工作，年薪超過新台幣300萬元（約75萬港元），卻因嚮往自由與冒險人生，於2022年毅然辭去高薪工作，甚至賣掉位於加州灣區的公寓，投入全職「看家員」行列。透過替屋主照顧寵物、維護住宅與日常事務，換取住宿與基本生活費，她至今已走訪全球17座城市，展開與眾不同的冒險。



放棄高薪白領，改當看家員環遊世界

根據《每日郵報》報導，帕里什在職場打拚多年，始終不適應朝九晚五的生活。2022年，她原本只計畫辭職後展開為期半年的旅行，未料一離開原有生活軌道後，便再也沒有回頭，最終決定賣掉公寓、成為全職看家員。

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帕里什旅居各地時不入住飯店或 Airbnb，而是透過平台媒合，居住在陌生人的家中，替屋主在外出期間照顧寵物、澆灌植物、收取信件並確保住家安全，讓屋主能安心度假。她目前已在全球17座城市生活過，每次看家時間從2天到1個月不等，平均約停留一週。

從朋友幫忙起步，意外發現龐大市場

帕里什分享，她最初只替朋友與熟人看家，尤其是有飼養寵物的家庭，後來才發現可靠的看家員需求極高，不只在美國，於國際間同樣盛行。因此，她加入專業平台、累積評價，逐步建立穩定收入來源。

她的工作內容除了照顧寵物，也包括維持屋內日常運作，讓房子「看起來有人居住」，費用與報酬依地點與工作內容而異，多半以「服務交換住宿與生活開銷」的形式進行。雖未公開實際收入數字，但她坦言已足夠基本生活開銷。

自由背後也有代價，行李箱人生並不浪漫

儘管免去了房租與多數固定開銷，讓財務壓力大幅降低，帕里什也坦言，這種生活方式並非毫無代價。長期打包行李、規劃交通、適應新環境，有時會感到疲憊，生活缺乏固定節奏，也會感到孤單。

她表示，偶爾會想念擁有固定住所的安定感，但長期過著「行李箱生活」，反而讓她更有意識地簡化物品、專注當下。

給想嘗試者的建議：別過度浪漫化

對於有意嘗試看家員的人，帕里什建議從兼職開始，先累積評價與信任，不要一開始就全力投入。她強調，這份工作需要高度自律、責任感與適應能力，並不適合所有人。

她也提醒，不應過度浪漫化這份工作，但若能接受不確定性，並以自由為優先，確實是一個不錯的人生選擇。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：放棄年薪超過300萬元工作！33歲女轉職改做1職業：環遊世界17國、再也不用進辦公室】