自戀狂根本不愛自己　總愛吹噓自己來刷存在感　只為遮掩玻璃心

你我身邊也許都有這樣的人，他們時常誇大自己的能力與成就，不願意理解他人的感受，且總是渴望被稱讚和認同，讓你忍不住想翻白眼。這種患有「自戀型人格」的人，普遍缺乏同理心，看似驕傲又以自我為中心的強勢個性，難免會受到他人的反感。不過根據最新研究指出，令人感到意外的是，許多這些自戀者實際上根本不喜歡自己，這可能使我們重新思考與他們的互動方式。



你身邊也有自戀狂朋友惹人煩厭嗎？別以為他們滿懷自信，其實他們根本不喜歡自己。細看內文了解他們的內心世界吧！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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什麼是自戀型人格？

首先要知道，自戀型人格（Narcissistic personality disorder, NPD）是一種心理疾病，且目前所知並沒有單一的成因，推測可能與家庭成長背景、求學環境等原因有關，通常始於青春期階段，自戀者會花時間思索如何提升外在形象以及獲得權力，甚至經常無意識地利用身邊的人。以下為自戀型人格的其中幾項特徵，但仍需經由精神科專家判斷才得以診斷：

認為自己是最優秀的，並且只能與同樣特別的人交往

誇大自我的重要性，並期待被人看重

覺得自己不夠完美，因此常感到沮喪和喜怒無常

專注於成功、權力、美貌或是理想愛情的幻想中

喜歡主導對話，並且貶低或看不起自己認為較為劣等的人

缺乏同理心，不願意認同和感受他人的情感需求

不合理地認為自己擁有特殊權力，或是他人應該無條件順從自己

常嫉妒別人或者認為別人嫉妒他

處理人際關係時顯得自私

以佔便宜來滿足自己的利益為需求

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自戀其實是應對內在不安的防衛機制？

自戀者主要分為「自大表現型」以及「脆弱敏感型」，而紐約大學一項最新研究則是邀請約 300 名的學生，填寫有關於人格特質的問卷，題目會使用「我時常感到後悔」、「被注意到很重要」及「覺得自己永遠都不夠好」的表述情形。結果顯示出，脆弱敏感型的自戀者是最容易表現出不安全感，因此需要透過社群媒體分享好看的自拍照，或是希望在職場中受到大家的關注，努力經營自己的形象，藉此彌補脆弱的自尊心。

如何與自戀型人格和平相處？

臨床心理學家 Nicole Cain 認為尋求「自我提升」可說是正常的現象，但是自戀者會將這件事當成首要目標，導致以不適當的舉動表現出來。自戀者大致上會度過這樣的循環：擔心沒有人發現自己的獨特之處，於是開始時不時的自我吹噓，但由於外人只看得到自戀者自我感覺良好的形象，所以通常只會招致他人的厭惡。

在明白自戀者可能是因為沒自信或討厭自己，才逐漸形成自戀性人格後，我們該如何與他們相處會比較好呢？Nicole Cain 表示，自戀者的行為大多是源於長久以來的不安感，性格上不太可能會改變，所以只要清楚彼此的定位和期望，並且不要加入與他們的競爭就好。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】