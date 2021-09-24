跳舞狂熱因傷轉戰普拉提　竟意外成明星御用教練：堅持就是勝利！

普拉提（Pilates）是許多上班族熱衷的運動，下班後去上課可以放鬆一整天緊繃的心情。而普拉提核心運動不僅能緊實小腹，還會帶動全身肌肉，同時還能雕塑身體線條讓身型更完美。你還在考慮要不要嘗試普拉提嗎？讓這位美麗專業，同時又是許多藝人指定御用的普拉提老師Kate告訴你們，她是怎麼愛上普拉提的。



跳舞受傷後，開始接觸普拉提

一直都很活潑外向的普拉提老師Kate，從以前就就非常喜歡跳街舞。但是，某次在跳舞時沒有好好暖身，於是不小心讓自己腰跟膝蓋受傷，導致有好一陣子不能跳舞，熱愛活動的Kate老師，無法靜下來不運動，於是在朋友的建議下，開始接觸瑜伽以及普拉提。然而在剛開始接觸時，由於這樣的運動屬於比較靜態型，一開始Kate老師還不是這麼適應，此外，普拉提練的是核心肌群，跟一般運動還有重量訓練所發力的位子不同，所以剛開始接觸時很容易使用肢體上的蠻力做動作，反而會在做動作上無法穩定！但是逐漸在練習的過程中，發現之前受傷的部位有越來越好轉的趨勢，同時身型也越來越修長，才發現，普拉提這項運動不僅能作為復健的用途外，同時還能讓體態越來越好！因此開始專研普拉提這項運動，同時也讓自己成為一位專業的老師外，現在還是許多藝人指定上課的老師。

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透過普拉提時，更喜歡自己

由於Kate老師以前常常喜歡跳舞，導致四肢都很健壯，不像一般女生都有修長的雙腿，但是，自從開始接觸練習普拉提，發現核心肌群穩定有力，再去接觸重訓的運動也能當作是保護身體的一個方法，想是預防運動傷害，然而最大的改變就是自己的外觀。Kate老師表示，自己身體的線條都是透過練習普拉提養成的，雖然體重沒有太大的改變，但是外觀看起來很多人都以為我瘦了5～6公斤，線條曲線也變得非常好看，每個人都有自己喜歡的肌肉線條樣子，自己不喜歡筋肉人肌肉很大的感覺！普拉提鍛鍊的是較深層的肌肉，不是表面大肌群，所以不會讓肌肉變大，因此接觸練普拉提後，身體肌肉的線條是細長以及修長，這樣的外型是自己最喜歡的樣子！

因為普拉提，讓自己更有自信

Kate老師：「人生時常會遇到不順心的事，但有句話推薦給大家：堅持就是勝利！這是自己很常跟學生的對話，很多事情都是一體兩面，所以都要換一個角度以及站在不同立場去想一件事，然而沒有什麼事是不能解決的只要有決心就能克服，同時找自己喜歡的事放鬆一下就能順心了。當初在做普拉提時，尤其是核心肌群，在做的時候特別費力以及痠痛，但是，在每一次練習的過程中，都告訴自己可以的！因此，我堅持下去了，對我來說這就是勝利！我克服了這些困難，也變得更加有自信。」

Kate老師表示，曾有位一個跟了自己6～7年的學生開過脊椎的刀也臥床過，她說，至從跟我上課她的身體像脫胎換骨，讓我很有印象，也讓我教課更加想進修自己，希望可以給予學生更多的幫助。還有印象有兩個孕婦學生說他上我的課後只花了2分鐘把寶寶生出來了！這讓自己覺得很驚訝，因為畢竟自己沒有懷孕生產經驗。

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多元運動更能讓身心健康

雖然Kate是專業的普拉提老師，但是她也建議，除了普拉提外，還可以多培養其他運動的興趣，像是自己也喜歡跳街舞跟TRX還有拳擊，因為跳舞讓人很放鬆跟開心，拳擊算是一項讓人舒壓又能燃脂的有氧運動。此外，還有很多學生都有在打高爾夫球，他們跟我說上普拉提後打得更好！因此也會想更了解高爾夫的打擊姿勢，同時也想培養這樣有助社交的運動。

最後Kate老師表示，普拉提是一種讓你可以更了解自己身體，感受自己肌肉的一項運動，那種由內而外的發汗像天然的保養品。雖然我們無法控制年齡的增長老化，但我們可以透過運動控制外型的變化！建議剛開始接觸普拉提的人先從墊上訓練開始，透過徒手運動來感受身體的力量，在做機械的訓練會更有幫助線條也會更有效果喔！

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【本文獲「運動星球」授權轉載。】