經期煩惱｜M前燥底不適有科學根據　3個方法減輕經前症候群不適

每個月除了經期所帶來的一連串身體不適，經期前一周的心情煩躁、情緒不穩、暴飲暴食、頭痛等不知來由的煩惱，都讓廣大女性摸不著頭腦。經前症候群 Premenstrual Syndrome 不但影響自己，更重要是不自覺的影響身邊人。國外研究顯示，原來接近 80%的女性都曾受因經前症候群困擾，PMS 到底是什麼一回事，我們又應該如何解決？

什麼是經前症候群 PMS？

經前症候群 (Premenstrual Syndrome/PMS) 指的是在經期前，因為體內雌激素 (女性賀爾蒙) 和黃體素濃度比例的改變，而造成的賀爾蒙不平衡，所產生的身體不適。而 PMS 所出現的症狀也會隨著經期過後而減去，到下次經期又會再次「到訪」，因此如果經期像是「大姨媽」的話，經前症候群就是「小姨媽」的存在。

經前症候群有什麼症狀？

經前症候群的症狀分為心理狀態、生理狀態及行為上的影響，雖然症狀比較多，但並不代表每次都會全部出現，症狀的多與少及嚴重程度也是因人而異的。根據《日經 Health》的問卷調查結果，PMS 的反應似乎在心理狀態上比生理狀態上多，最常出現的症狀是「煩躁易怒」，其出現比例高達七成。以下則為心理、生理及行為上，常見的經前症候群徵狀。

月經前經常燥底？其實是經前症候群，按圖看經前症候群徵狀及其改善方法▼▼▼

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與其每個月都先不自覺亂發脾氣再後悔，不如從以上的簡單方法，來緩和 PMS 吧。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】