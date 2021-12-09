IG激罕長腿女神Sa妹甜美性感混合體　變裝陳凱詠街頭風超越本尊？

【穿搭技巧／襯衫】女藝人穿著的衣服經常成為她們的Icon，01女生全新影片專題邀請多位IG紅人嘗試模仿不同女藝人的穿搭，由網紅自行揀衫配襯出她們的個人特色。第2集我們請來長腿IG網紅Samantha「Sa妹」（IG@shukmannnb)，IG有約6.5萬人追蹤，向來走甜美性感風格的她，今次挑戰變裝成型格的陳凱詠（Jace）的穿搭風格，即刻點擊睇片！ 編導、剪接：黃卓敏 拍攝：趙錦添、麥超億 服裝提供：H&M



Jace陳凱詠打扮風格及用色大膽，相當型格。（陳凱詠Instagram圖片）

Sa妹樣子甜美，首次挑戰型格造型。（IG@shukmannnb）

😍😍點擊睇更多Sa妹靚相😍😍

+ 14

睇更多穿搭貼士：凱特最愛飾物品牌盤點 耳環粉絲必入手平價高質感之選（點擊放大瀏覽）▼▼▼