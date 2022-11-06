12個缺鐵貧血徵狀：奄尖腥悶、在乎雞毛蒜皮小事　3類食物補鐵質

相信各位都有突然起立頭暈的經驗，尤其女性最常因生理期缺鐵造成貧血問題，鐵質是血紅素當中的重要成分，是造血必要的營養素。



營養師Donna在臉書分享，許多女性會因生理期、哺乳等因素，導致缺鐵造成貧血，鐵質是造血必要的營養素，也參與能量代謝、免疫作用和多種氧化還原反應，人體幾乎每個新陳代謝的步驟都需要鐵質。

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台灣衛福部建議，生育年齡女性每天應攝取15mg鐵質，而男性、停經女性每天應攝取10mg鐵質，懷孕7個月到生產和哺乳期每天應攝取45mg鐵質，若你不常吃內臟和紅肉，要攝取到15mg鐵質較難，所以懷孕和哺乳基本上都建議直接補充鐵劑。

Donna指出十二項缺鐵會出現的警訊：

1. 很少吃內臟和紅肉

2. 深綠色蔬菜一天吃不到1碗

3. 早上爬不起來、賴床

4. 易怒

5. 注意力不集中

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6. 洗髮時容易掉頭髮

7. 食慾不振

8. 皮膚粗糙

9. 吹毛求疵、在乎雞毛蒜皮小事

10. 手腳冰冷、體質較寒

11. 心悸、喘不過氣

12. 起立時容易暈眩

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Donna說明，若是符合以上多項，尤其是臨床缺乏症狀，就須注意通常是體內缺乏營養素，需積極調整飲食內容，避免產生更嚴重的問題，另外，Donna提醒，均衡飲食、規律運動、良好的生活習慣是健康最基本的條件，每個人因不同因素需補充的營養素不一樣，根據自身需求吃對保健食品才能發揮保健療效。

另外，若是有缺鐵的民眾可以多吃豬肝、蜆、生蠔、紅肉、紅鳳菜、紅莧菜、深綠色蔬菜、果乾等，這些都是富含鐵質的食物。

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