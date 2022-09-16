減肥｜破解代糖的6個迷思　熱量低卻比蔗糖甜、糖尿病能任意食？

夏日天氣炎熱，總想來杯手搖飲解渴、降暑氣，再搭配一個美味雪糕更清爽！



但這些甜品為求迎合大眾市場的口味，往往過分添加人工甜味劑（代糖），且隨著科技的進步讓製造業更發達，食物、原料的產量也大幅提升，在加工食品豐富多樣的情況下，屢屢造成肥胖問題、心血管疾病、糖尿病的人口日漸升高，尤其手搖飲料的盛行，小心一口吃進滿滿的「糖糖危機」！

一起來看看關於代糖的6個迷思與破解，姐妹們為健康著想要避免攝取太多糖份喔～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 代糖的種類有哪些？

一口一個雪糕，涼爽又過癮，攝取的甜味劑量也是沒在客氣！代糖顧名思義就是糖的替代品，種類分門別類，且具有不同甜味和低熱量的特性，大致可分為兩大類別，其中熱量和甜度較低的「營養性甜味劑」，如山梨糖醇、木糖醇則被用於製造香口膠、口含錠；而價格低廉且甜度高的「非營養性甜味劑」，如糖精、阿斯巴甜常用於製作乳酪、啫喱。

2. 代糖的減肥效果、糖尿病能吃嗎？

「代糖究竟可以減肥嗎？」相關的迷思充斥在網路中，會有這樣的說法是因為代糖熱量低，但甜度是蔗糖的好幾百倍，偶爾嘴饞時可以吃些，但代糖本身無法瘦身，營養師夏子雯也提到，想要瘦身還是要靠熱量的控管、以及活動體能消耗才能達到好的效果。另外對於糖尿病患者來說，選擇代糖是避免血糖升高的不二法門！不但嚐起來有甜味、對血糖影響也不高，既能滿足想吃甜品的慾望，又不會造成身體負擔！

3. 提高罹患心血管疾病風險

常見的代糖包括阿斯巴甜、糖精等，時常會加入手搖飲裡增添風味，但這些糖也是心血管疾病的罪魁禍首，根據美國心臟病協會（American Heart Association）的研究指出，每天攝取兩杯以上代糖飲料者，比只喝一杯或完全不喝的人，罹患中風及冠狀動脈心臟病的風險較高，也提醒原本就有相關病史的糖友們要注意食用量。

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4. 對腸胃和新陳代謝的影響

代糖中的糖醇類有百百種，較常見的種類包括葡萄醣醇、木糖醇、山梨糖醇，皆可用來製作香口膠、口含錠，但這種類型的「糖醇」普遍會引起脹氣、腹瀉等副作用，並且患有腎臟、嚴重肝臟疾病的人更要小心，因為體內代謝及過濾廢物的功能已經受損，不宜食用代糖喔！

5. 代糖可能致癌？

網路上常常流傳「代糖可能會致癌」的謠言，因為甜味劑是從實驗室出爐的研究，難免會讓人擔心是否會對身體有害？但其實目前沒有明確的科學根據代糖與癌症有關聯，而且政府早已准許代糖在飲料及食品中加入，所以不用過度擔心，主要是任何糖份食用過量，都容易造成身體危害，而代糖的甜度較高，僅需一點點就可達到想要的甜度，因此不太可能有過量的風險。

6. 代糖建議攝取量

代糖一天最多能吃多少？根據美國食品藥物管理局的攝取標準，糖精每人每公斤不超過5毫克、阿斯巴甜則是不超過50毫克，營養師夏子雯提醒，長期攝取大量代糖，會造成葡萄糖耐受度降低，因而可能增加罹患糖尿病的風險，建議偶爾攝取就好。但與其思考要不要使用代糖，儂編建議食用天然、原型食物最佳，像是自己準備水果汁、自製果乾，其中果乾還可以當作茶水的調味品，更增添果香甜味。

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