星座大小事｜人馬座不愛便不愛　過度直接常被指「渣」

【星座大小事】人馬座崇尚自由，活得隨心所欲有。天生哲學家，需要向外不停探險尋求人生意義。但以為人馬座不愛束縛而濫情，就大錯得錯了！愛情上他們亦有一套的戀愛真諦。01TV邀請到神婆辦公室Celia幫我們分析人馬座的性格特點、愛情觀、事業，甚至隱藏的一面。想知？即刻點擊睇片！



淺談基本個性

人馬座是最崇尚自由，追求無拘無束的星座，火象的人馬座也追求速度，處事行動力強，不受拘束猶如一匹野馬，就是人馬座的個性。他們著重公理、公義亦會伸張正義，很多哲學家、辯論家也是人馬座。

其實人馬座很兩極化是很樂觀、率性而為，較隨意的性格，因而人緣非常之好。反過來，有時因心直口快，太不修邊幅，不太懂得照顧自己，他不開心時也懶的理人，令人不想親近。這兩極化在人際關係上有很大落差。

在愛情中的態度及個性

在愛情方面，人馬座是自由主義者，他們討厭受束縛 ，他不會輕易「為一棵樹放棄一座森林」，願意為你停下來的人馬，既然心已交給你，不要想用愛情之名把他綑綁著，即使困住他們肉身，他們的心亦未必有你。

人馬座性格帶點自我，很少與另一半討論，面對愛情時也會有一幅理想藍圖。只有出現讓人馬崇拜的特質，獨立、自主、有思考能力，才能讓人馬座乖乖就範，作為人馬座另一半謹記，若果關係穩定，確定他們的心有你，要懂得放手給他們自由，因為人馬也能是專一的人。

在工作中的態度及表現/強項

屬於變動星座的人馬座 ，適應力強又靈活變通，而且火象的個性行動迅速，能接受新事物，非常適合開荒牛的工作，因此很多老闆都愛用人馬座作員工。由於人馬座喜歡開拓自己視野又愛接受挑戰，很適合當律師、媒體，公關等 這些挑戰性高的行業。

但要注意心直口快的人馬座，容易在不知不覺間得罪人，但又後知後覺，往往被敵視亦不自知，而且他們態度也顯得無所謂，反而令人更不滿。若果更懂看人眉頭眼額，成就會更高。

不為人知的陰暗面/地雷

雖然平日他們都會嬉皮笑臉，當面對一些自己所相信的真理與事實，又不會傷害到別人，他都會堅持己見，不受別人管束和規限，甚至變成教條主義者。在他們堅持的論點上，絕對沒有言論自由。人馬對於自己的想法毫不動搖時，比天蠍座還執著。

雖然人馬座是特立獨行的人，但又朋友成群，底裡他們喜愛 Me Time，比起熱鬧更愛獨自一人。當他人表現出一種束縛的愛，他們便想反抗，但矛盾是拒絶束縛但又渴望愛，希望被人關心，這種個性令他們在感情上十分困擾。

***星座命理並非精密科學，內容只供參考！

嘉賓：神婆辦公室 Celia 統籌：葉思雅 美術：鄒嘉寶

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