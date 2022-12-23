鬧鐘響鬧都不醒？研究：人每隔5分鐘被鬧醒　女性及夜瞓人士必看

近期天氣愈來愈冷，整個人都變得懶洋洋的。對於上班一族而言，每天起床都是跟意志力對決的時刻，即使定多於一個鬧鐘，最終都是擠到最後一秒才肯起床。外國有個研究發現了有近六成人在鬧鐘響了至少2次後才起床，這種行為會導致人們在精神緊張狀況下出門，甚至更有機會導致2大類健康危機。



對於上班一族而言，每天起床都是跟意志力對決的時刻。（《18 AGAIN》劇照）

美國研究：鬧鐘響鬧多次才起床 恐損2大健康問題

美國聖母大學（University of Notre Dame）曾有項研究發現20%人一般會設定多於一個鬧鐘，當中有57%人會在鬧鐘響鬧2次或以上後才會起床，其中女性出現此情況的比率比男性高50%。

美國研究：鬧鐘響鬧多次才起床 恐損2大健康問題（알고보면截圖）

調查訪問了450名上班族的人士，結果發現使用鬧鐘的人，僅有不到20%人每天只設定1個鬧鐘，而女士及「夜瞓」人士則傾向需要鬧鐘響鬧2次或以上才起床。研究指出需要鬧鐘響鬧多次才起床的人士，一般都會處於精神緊張狀況下出門，而鬧鐘響鬧過程間作「補眠」非一個作息的好方法，由於每隔5分鐘被鬧醒一次會影響到人體生理時鐘，嚴重更會導致兩種健康問題。

調查訪問了450名上班族的人士，結果發現使用鬧鐘的人，僅有不到20%人每天只設定1個鬧鐘。（《大叔的愛》劇照）

1. 注意力不足

注意力不足是最常見的！長期處於鬧鐘驚醒，代表你的睡眠周期無法完成，從而影響情緒和正常工作狀態，致注意力不集中，容易疲倦、頭痛問題等狀況。

2. 慢性疾病，急性惡化

你如果有慢性疾病，例如高血壓、心血管疾病，長期突然被鬧鐘驚醒，人的血壓和心率，還有腎上腺素都會迅速上升的，這樣長期反覆刺激下，會給自己身體的心血管帶來壓力，而增加了高血壓和心臟病併發症的高風險。

長期處於鬧鐘驚醒，代表你的睡眠周期，無法完成。（《未生》劇照）

台醫親授4秘訣助你擺脫鬧鐘 成功兼健康地起床

台灣黃軒醫生於個人社交平台上分享了4大方法讓大家毋須過分依賴鬧鐘，都可以成功兼健康地起床。承上都提及每隔數分鐘被鬧醒一次會影響到人體生理時鐘，大家不妨參考一下醫生的以下建議。

台灣黃軒醫生於個人社交平台上分享了4大方法讓大家毋須過分依賴鬧鐘。（facebook@黃軒醫生）

1. 晨光，會叫醒你



晚上睡覺前，窗簾可以留一條縫隙，這樣早上陽光照進來，光線會刺激視網膜上的感光器，並向大腦發送甦醒信號，血清素會使身體的代謝速度加快，就會伴隨生物時鐘「叫醒」你，這樣，就避免了鬧鐘叫醒帶來的驚嚇感。

晨光，會叫醒你（電影《辣媽辣妹》劇照）

2. 燈光，也叫醒你



睡前，記得關燈，才能好入睡。但你可以在床頭放一盞設定好時鐘的調光檯燈，設定逐漸從微到亮。

同樣的道理：房間內光線，會喚醒人的視覺系統，傳遞信號給腦部，啟動四肢活動，這也是一種最自然醒來的方式。

3. 輕音樂，叫醒你



如果實在仍然想要使用鬧鐘，建議使用手機鬧鐘，可選擇自然界的聲音，例如清脆的鳥叫、流水聲，記得音量，要開小一些，人體的聽覺系統，就會逐漸「喚醒」大腦。輕柔的音樂鬧鈴，能減少起床的壓力，也能讓你的晨起，有個好心情。

輕音樂，叫醒你（《大叔的愛》劇照）

4. 睡到自然醒



這無疑是「叫醒」你起床最好的方式，如果能早睡、不熬夜、自然醒，就不是問題了！每天在固定的時間睡覺和起床，就可以訓練身體在固定的時間醒過來，根本不需要任何鬧鐘才能喚起床。早點上床睡覺，隔天醒來，就不會被鬧鐘嚇醒，這樣就可以變得精力充沛！