牙膏越多牙齒越乾淨？台牙醫親解牙膏迷思　這類人患牙周病較高

【牙周病｜牙齒護理】平日大家潔牙會花多少時間呢？到底如何判斷口腔的乾淨度呢？不少女生都希望有甜美笑容，口氣清新自帶香氣，可以吸引異性外又擁有好人緣，但是到底如何才是正確的潔牙方法呢？莫非刷牙時使用多一點牙膏潔牙效果就有更好的效果。台灣有專業牙醫解釋牙膏用量越多，原來潔牙效果並不會越好，一起看看當中的原因啦！



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台灣有專業牙醫解釋牙膏用量越多，原來潔牙效果並不會越好。（Facebook@醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝）

台灣一名專業牙醫葉昭孝在個人社交平台列出了有關「牙膏」的迷思和誤解，為大家拆解究竟平日牙膏用量多少才是正確。牙醫表示，其實只要擠豌豆大小的量就足夠了，幼兒則是米粒大小的量即可。換句話說「擠越多效果並不會越好」 。而牙膏是否要先沾水，在清潔的效果上原來也是差不多的！

台灣專業牙醫葉昭孝（Facebook@醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝）

牙醫親解「牙膏」小知識 有效預防牙周病

現時市面上的牙膏種類也有很多種，像是有牙齒敏感的人可以使用含抗敏成分的抗敏感性牙膏 ，有助於減緩牙神經的敏感程度，或是封閉敏感的牙本質小管，降低刺痛感；有牙周病的人可選擇含碳酸氫鈉的牙周病牙膏 ，有助於減少牙齦流血問題；而牙齒黃的人則可選擇含有研磨劑的美白牙膏 ，能去除牙齒表面污垢；還有一種是目前有被牙醫學會認證的 含氟量1000ppm以上的牙膏，因為氟有防蛀牙的功效。

牙醫親解「牙膏」小知識有效預防牙周病。（unsplash@diana_pole）

牙膏小知識｜1. 抗敏牙膏



牙醫指出抗敏牙膏可以再刷牙後塗抹一些在特別敏感的牙齒表面，停留10至20分鐘後再漱口漱掉，每天這樣做可以讓敏感的狀況更快速地改善。

牙膏小知識｜2. 牙周病牙膏



至於牙周病牙膏是輔助降低口腔內的細菌量，這邊需要強調一點：牙膏只是輔助清潔，並不是萬能的，更重要的還是「物理性的潔牙動作」，才能確實將牙齒上的牙菌斑、食物殘渣等物質清除，也才能真正的達到預防牙周病的效果。

衞生署：這4類人士患上牙周病機會較高！

此外，香港衞生署亦曾列出4類人士容易患上牙周病的指引。牙周病是牙齒周圍組織的疾病。如果任由牙齦（牙肉）邊緣積聚牙菌膜，牙菌膜的細菌所分泌的毒素就會引致牙周組織發炎，形成牙周病。

香港衞生署亦曾列出4類人士容易患上牙周病的指引。 （unsplash）

易患牙周病人士｜1. 吸煙者



吸煙者患牙周病的機率比非吸煙者高，並可高達五倍或以上。吸煙者較易患牙周病的原因是由於吸煙導致輕微牙周病徵狀不明顯。香煙中的化學成分如尼古丁會使血管收縮。牙周病初期徵狀是牙齦發炎，刷牙時容易出血，但由於吸煙者的血管收縮，出血現象不明顯，患者不容易察覺牙齦已經發炎，牙周病就會不知不覺地惡化。

易患牙周病人士｜1. 吸煙者（unsplash@isxjxd）

此外，吸煙降低身體的抵抗力，從而降低牙周病患者的康復能力。香煙中的尼古丁會削弱牙周組織的癒合能力，使組織復原緩慢，導致牙周病愈趨嚴重。

易患牙周病人士｜2. 懷孕期賀爾蒙分泌改變



懷孕期間，孕婦的荷爾蒙分泌會有所改變。如果孕婦沒徹底清潔口腔，孕婦的牙齦就容易對牙菌膜中的細菌所分泌的毒素產生過敏反應，變得紅腫和容易出血，這現象稱為「 妊娠期牙齦炎 」。

易患牙周病人士｜2. 懷孕期賀爾蒙分泌改變（unsplash@freestocks）

易患牙周病人士｜3. 患系統性疾病如糖尿病、白血病、愛滋病



這些疾會減低牙齒周圍組織抵抗細菌的能力。如果患者沒有徹底清潔口腔，牙菌膜的細菌就容易入侵，導致牙周病。另一方面，患者身體的復原能力亦較低，他們患上牙周病後會較一般人難於痊癒，因此牙周病病情會迅速惡化至嚴重階段。

易患牙周病人士｜3. 患系統性疾病如糖尿病、白血病、愛滋病（unsplash@engin akyurt）

易患牙周病人士｜4. 服食某些藥物如降血壓藥抗腦癇癥藥



這類藥物可使牙齦的纖維細胞增生，導致牙齦腫脹。由於積藏在牙齒與腫脹牙齦之間的牙菌膜是難以清除的，牙齦就容易紅腫發炎。