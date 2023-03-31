女生喝「這些」後險死　手腳麻痹僵硬像中風：差點以為快不行了

女性健康｜相信不少人生活當中都離不開咖啡因，早上來一杯「回魂啡」，午飯或晚飯時又來一杯奶茶、凍檸茶，不過這些看似習以為常的習慣，原來一不小心就會造成致命後果！咖啡、茶類等飲料，當中含有咖啡因的成份，適量攝取的話可以幫助提神、提高代謝以燃燒脂肪、抗氧化等。



相信不少人生活當中都離不開咖啡因！ （Gettyimages）

外遊不幸事件！女事主：「太嚇人了，以為自己就這樣掛了」

近日有一位馬來西亞的女生 Jane Puah 在Facebook中分享自己的不尋常經歷，表示自己經歷了一場咖啡因中毒的情況，她指出希望自己的經歷可以引起大家的注意，咖啡因中毒輕者無大礙，重則可以致命！

Jane Puah 指希望自己分享的經歷可以引起大家的注意 （《等一個人咖啡》劇照）

Jane Puah 指自己跟朋友外遊時，早上喝了一杯以濃稠著名的滴注式沖泡越南冰咖啡，一直並無大礙。直到下午2時左右午飯時間，Jane Puah點了唐茶冰，唐茶冰是馬來西亞經常飲用的茶，主要以普洱、鐵觀音、烏龍等沖泡而成。當午飯過後一段時間，大約3時左右，Jane Puah 感覺不妥，她形容當時自己的手腳開始麻痺、僵硬，呼吸急促，因此馬上通知老公送她去急診。

不過當到了醫院後，因為血壓、驗血等一切正常，所以不能下藥，當時的醫護人員只能提醒Jane Puah 使用腹式呼吸及放慢呼吸速度，但情況並沒有改善，不適的情況越來越頻密、強烈，甚至冒冷汗。

我意識到麻痺延伸到我的頭腦，感覺要中風那樣！臉部肌肉開始僵硬，嘴唇肌肉不受控制，一直嘟嘴，一度說話都不能說。 Jane Puah

Jane Puah 的家人見放慢呼吸並無幫助，因此自行幫助她放血，不過Jane Puah 指自己意識半醉半醒，唯有間歇地喝水以保持清醒及緩解情況。

一直提醒自己不能閉眼，要做腹式呼吸，感覺自己快不行了。 Jane Puah

情況持續到晚上9時多，Jane Puah 被轉到另一間醫院，再次測血壓、驗血等一切正常，唯有吊點滴觀察，Jane Puah 指晚上時的情況已經比較好，因為中途喝水有助廁所排尿，故此她繼續灌水。因為再次測出的指數正常，不能下藥，醫護人員只能詢問Jane Puah 會否因為工作壓力大、家庭壓力大、糾紛等引起病徵，Jane Puah 表示並沒有，稱入院前喝過冰咖啡及唐茶冰，最後醫護人員判定她是咖啡因誘發過度換氣，使血中氧氣濃度飆升，二氧化碳降低，產生呼吸性鹼中毒、血管收縮。

到底應該如何安全攝取咖啡因呢？咖啡碰上茶是否一定會中毒呢？有見及此，《01女生》就邀請到註冊營養師Ariel Chan為各大女生解答！

澳洲註冊營養師 Ariel Chan （受訪者提供）

咖啡因中毒是什麼？

對於Jane Puah 咖啡因誘發過度換氣的事件，營養師 Ariel指出由於咖啡因含有刺激神經系統的作用，因此攝取過多咖啡因會造成「咖啡因中毒」，而當中的症狀會類似攝取過量的興奮劑，包括頭痛、腹瀉、焦慮及狂燥不安。 Ariel提醒大家如果每天攝取每公斤體重150至200毫克以上的咖啡因，或在短時間（ 6小時內）喝下超過1000毫克的咖啡因，更可能導致嚴重的副作用，甚至乎誘發死亡！

Ariel 提醒大家，不少飲品中都含有咖啡因，例如一杯250ml的即溶咖啡約含有95mg的咖啡因，一杯250ml的綠茶亦含有30ml的咖啡因！除了綠茶，其他紅茶、黑茶類，以及朱古力同樣都含有類似30ml咖啡因。

咖啡、茶「相沖」後果嚴重？ 營養師：小孩、女性更敏感，要注意攝取總量

小孩、女性更敏感，要注意咖啡因攝取總量（《不管媽媽多麼討厭我》劇照）

每種食物中含有的成份不一，有些食物所含的營養素會與另外一些食物「 相沖相剋」，沒有細想就吃掉有機會引致食物中毒，例如檸檬碰上鮮奶會引起肚痛，那麼咖啡與茶又會「相沖」嗎？

對此，Ariel 解釋道，本身咖啡與茶並沒有直接導致中毒的化學反應，不過主要因為兩者都含有咖啡因，因此大家要注意每一天的攝取總量！另外，Ariel 提醒著小孩、女性、心血管疾病患者等會對咖啡因攝取上限更為敏感，由於體重基數比較低，比較容易出現咖啡因中毒的情況。

咖啡與茶並非一定中毒！營養師：適量咖啡因能減肥

早前網絡甚至流傳過「咖啡綠茶減肥法」，這個方法又是否安全呢？而對於「咖啡綠茶減肥法」，Ariel 指本身咖啡與茶並沒有直接導致中毒的化學反應，適量咖啡因對減肥有一定成效。因為當中的黑咖啡有助於將新陳代謝率提高達50％及加速人體脂肪細胞分解，有助燃燒脂肪及增加熱量消耗。另外亦有抑制食慾的作用，不過Ariel 提醒道若然咖啡添加大量的糖或奶精則會失去減肥作用！

咖啡因提神醒腦！營養師提醒：成人每日安全攝取量為四杯

不少人都以咖啡作提神良品，Ariel 指出多項數據顯示，對於健康成年人來說，每天攝入400毫克以內的咖啡因（大約相等於四杯即沖泡咖啡）是安全的。不過，攝入咖啡因的時段亦有影響安全性，Ariel 提醒道，太晚喝咖啡有機會引起失眠，增加身體對高糖、高脂食物的渴求！

成人每日咖啡因安全攝取量為四杯！（《付岩洞復仇者們》劇照）

另外孕婦或心臟病患者要注意，控制咖啡因攝入量要少於每天200毫克（大約相等於兩杯即沖泡咖啡），因為咖啡因很容易穿過胎盤，由母體傳至寶寶的體內，咖啡因攝取會增加流產的風險，更有研究顯示懷孕期間每天攝入超過200毫克的咖啡因，流產的風險就會增加！咖啡因同時會對嬰兒的心臟、肝臟造成額外負擔，控制生長及影響皮質醇（俗稱「壓力賀爾蒙」），導致增加低體重嬰兒出生機率較高（出生體重小於2500克，5.5磅）。

Ariel 建議大家注意每天咖啡因攝取量，另外避免睡前3小時喝含咖啡因飲料⁣，可以減低導致心悸、心跳加速和失眠等問題。

資料來源：Facebook@Jane Puah、澳洲註冊營養師 Ariel Chan