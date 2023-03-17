營養師破解5大豆漿迷思！常喝豆漿會患上乳癌？豆漿令臀腿肥胖？

女性健康｜到底豆漿可以天天喝嗎？網上一直流傳豆漿是女生的黃金飲品，因為黃豆當中的雌激素可以令女生皮膚更加光滑、有彈性，使皮膚水嫩白皙！而且，雌激素更可以啟動乳房中的脂肪組織，令游離脂肪定向增加到乳房，達到豐胸的效果！



豆漿的好處多多，到底豆漿可以天天喝嗎？網上亦有聲音指常常喝豆漿、吃豆類食品會增加乳癌、子宮肌瘤的風險，甚至令女生臀腿肥胖。對此，台灣營養師李婉萍在社交平台中發文破解豆漿迷思，並指出女生多喝豆漿反而有5大益處！

女生多喝豆漿反而有5大益處！（Gettyimages）

女性健康｜豆漿5大益處：1. 減低患上肺癌

營養師「李婉萍」指出，許多研究文獻及科學家有指適量攝取富含大豆異黃酮的豆類製品對人體有著多種潛在益處。除此之外，營養師「李婉萍」指出曾有一項日本流行病學研究過大豆異黃酮的攝取可能與降低肺癌風險有關，當中更有預防其他慢性病或癌症的功能，並明確提到是來自食用黃豆食品的緣故。

因為大豆異黃酮當中含有抗氧化功效，能夠減少細胞受到自由基的傷害。根據日本臨床研究，因為大豆異黃酮具有啟動體內抗氧化系統的功能，助清除自由基的能力，可以減少細胞氧化、血中脂質過氧化物。

女性健康｜豆漿5大益處：2.：罹患子宮內膜癌、卵巢癌風險低

另外，對於指常喝豆漿、吃豆類食品會增加乳癌、子宮肌瘤的風險說法，其實錯誤的！營養師「李婉萍」指出有流行病學研究表明，食用富含異黃酮或黃豆食物的女性，在罹患子宮內膜癌和卵巢癌的風險可能較低。

女性健康｜豆漿5大益處：3.：患乳腺癌風險降低

除了常喝豆漿，對於罹患子宮內膜癌和卵巢癌的風險可能較低外，亦會降低患乳腺癌的風險。

不少研究指出多吃黃豆食品有著較低的乳癌復發率與死亡率（Gettyimages）

根據 2009年的美國醫學協會雜誌( the journal of American medical association，JAMA)中一篇追蹤期為5年的研究，以5000多名中國女性為實驗對象，當中探討「黃豆攝取對於乳癌病人存活率的影響」。研究中以大豆蛋白或大豆異黃酮，兩者攝取量較多者與較少者比較，其結果顯示：治療後的乳癌病人，多吃黃豆食品者(大約每天吃到11公克的大豆蛋白)，可以顯著降低乳癌死亡率與復發的危險性。

除此之外，2010年亦有一篇發表在加拿大醫學協會雜誌(Canadian medical association journal，CMAJ)的文獻及 2011年一篇發表於乳癌研究治療(Breast cancer research treatment)的文獻，兩者結果同樣發現大豆異黃酮攝取最多的組別，有著較低的乳癌復發率與死亡率。

女性健康｜豆漿5大益處：4.：令胰島素水平下降

對於豆漿會使女生肥胖，營養師「李婉萍」指出在肥胖、代謝症候群與第2型糖尿病議題中，2002 至 2014年間多項研究都指出飲食裡的植物雌激素是具有益處的。2016年有一項研究以更年期女性為主，指出大豆異黃酮食品中最重要的活性因子「染料木黃酮」，能改善人體葡萄糖代謝狀況，明顯使胰島素水平和胰島素阻抗降低，有助控制體重。

女性健康｜豆漿5大益處：5.：減低患上心血病

營養師「李婉萍」亦指出豆漿能減低患上心血病，因為當中的大豆異黃酮有保護心血管疾病的功效，可以降低血管中壞的膽固醇、增加好的膽固醇，故此達到減少血脂肪沉積在血管壁，避免血管硬化阻塞及減少冠狀動脈疾病發生。

根據美國食品藥物管理局(food and drug administration，FDA) 對黃豆蛋白所做的健康宣稱指出：配合低飽和脂肪（每餐1公克以下）、低膽固醇（每餐20毫克以下）飲食，每天攝取25公克黃豆蛋白，可以降低罹患心血管疾病的危險。

好東西也不適合天天吃或過量吃！（《那年，我們的夏天》劇照）

雖然豆類的大豆異黃酮對骨質疏鬆也有幫助，可以協助體內鈣質保留以預防骨質疏鬆，不過營養過多、營養不足都沒有用！營養師「李婉萍」提醒成人每日攝取豆漿份量為500cc，雖然豆漿益處多，但好的東西也不適合天天吃或過量吃。