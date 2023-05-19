台女持續來經3個月驚患子宮頸腺癌！醫生警告「1症狀」及早求醫

月經問題是女士常見的煩惱，而且月經週期不規則有可能是潛在健康狀況的警告訊號。台灣有一名女生來月經長達3個月，後到醫院檢查， 發現不幸患上子宮頸原位腺癌合併高度子宮頸鱗狀上皮病變，幸得及早發現，經過手術及治療後經已康復。對此醫生提醒各大女士遇上一個症狀就要留神，切勿錯過黃金治療期！



台女持續來經3個月 經過檢查發現患上子宮頸腺癌

根據台媒報導，台北慈濟醫院婦科醫生邵芷萱分享病例，指一名50歲女士持續來月經3個月，經過初步檢查發現其體内血紅素只剩7，正常數值是12，故此隨即安排她進行子宮頸抹片檢查，發現她患上子宮頸原位腺癌合併高度子宮頸鱗狀上皮病變。

醫生表示該女患者踏入更年期，因而建議她進行「子宮頸錐狀切除」確認癌細胞，再把子宮、卵巢、輸卵管摘掉，避免病情惡化或出現復發機會。經過一連串的治療後，女士至今都無復發跡象。

台女持續來經3個月 經過檢查發現患上子宮頸癌（GETTY IMAGE）

婦科醫生提醒現1症狀 及早求醫

醫生解釋，子宮頸原位腺癌是中年女士的頭號殺手殺手，主因是感染「人類乳頭瘤病毒（HPV）」侵犯子宮頸，使正常細胞產生病變。由於是屬於第零期的子宮頸癌，癌細胞還在表面，只有明顯不正常出血外，基本上沒有其他跡象，要接受子宮頸抹片檢查才可發現。

婦科醫生提醒現1症狀 及早求醫（GETTY IMAGE）

至於子宮頸原位腺癌的治療方式是根據患者的年齡及症狀而定，才可決定是否適合保留子宮或是進行子宮切除手術。假如患者有生育的計劃需保留子宮的話，癌細胞再度復發的機率亦僅5成，但需定期追蹤和監察。

腺癌發展迅速恐擴散 3類人士屬高危

此外，醫生指出子宮頸鱗狀上皮癌進展過程緩慢，但腺癌發展迅速，有可能會突然出現擴散的情況。不過子宮頸癌是女性最常見的癌症之一，醫生提醒若無性經驗的女性若果出現不正常出血的話，請盡快求醫並接受治療。

腺癌發展迅速恐擴散 3類人士屬高危（GETTY IMAGE）

子宮頸癌是本港常見癌症第七位 現年輕化趨勢

根據香港衛生署資料顯示，子宮頸癌在香港女性最常見的癌症中排第七位，佔女性癌症新症總數的3.2 %，發病年齡亦有年輕化的趨勢。有3類人士皆為高危群組，包括有頻密性行為、過早有性行為、有多個性伴侶或曾感染性病患者、免疫力低的女性，如有慢性腎病、愛滋病或其他免疫系統毛病，而任何開始有性行為的女士，都有患子宮頸癌的風險。

根據香港衛生署資料顯示，子宮頸癌在香港女性最常見的癌症中排第七位。（香港衛生署）

香港防癌會資料顯示，人類乳頭瘤病毒（HPV）可因其基因組合有100多種類。不同種類的HPV會引發不同的病症。低危險度的HPV能導致良性疣的產生，疣是一種因皮膚增生形成的肉粒，體積大的肉粒呈椰菜花狀，能生長在身體任何地方包括生殖器官上。高危險度的HPV可經性接觸傳播至子宮頸，引致子宮頸細胞變異，最終導致癌症的發生。

份子生物化學技術進行的研究清楚地發現，引致子宮頸癌的人類乳頭瘤病毒第十六和十八型（HPV 16 & 18），與導致生殖器官疣的HPV並非同一類型，所以若無精確的方法識辨HPV的種類，婦女患生殖器官疣不一定會演變成子宮頸癌。