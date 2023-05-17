減肥方法｜韓國「4日瘦手臂操」破千萬觀看：坐著14招踢走拜拜肉

瘦手臂操｜臨近夏天，小背心又是時候出動啦！韓國爆紅的「4日瘦手臂操」，簡單14個動作即輕鬆踢走拜拜肉，夏天毋須再遮遮掩掩，更有自信露出手臂跟陽光玩遊戲，而且這組瘦手臂操動作簡單易學，在家也能輕鬆做到！



日本爆紅「4分鐘殭屍瘦身操」1個極簡動作 不足2星期踢走大肚腩

韓國著名YouTuber維他命Jiny原本是一名專業的皮拉提斯導師，自從開始經營YouTube個人頻道後，短短幾年間訂閱人數急升，坐擁多部破百萬點閱的影片。不但在韓國論壇上引來熱議，如今更紅到Instagram及小紅書！

至於這個「4日瘦手臂操」基本上是無須任何工具與瑜伽墊，簡簡單單坐著便能完成整套運動。「4日瘦手臂操」只有14個極簡動作，輕輕鬆鬆每天做15分鐘，最快4日即可看到效果，一起跟著以下教學做吧！

韓國著名Youtuber維他命Jiny（Youtube@비타민신지니 VitaminJINY 截圖）

4日瘦手臂操｜第1步：扇動翅膀

首先，把雙手握拳，並將手臂彎曲抬至胸前，接著上下擺動60秒。切記要保持抬頭挺胸，不要聳肩，這樣有效踢走手臂上的拜拜肉。

4日瘦手臂操｜第1步：扇動翅膀（Youtube@비타민신지니 VitaminJINY 截圖）

4日瘦手臂操｜第2步：伸直雙手上下交叉

熱身過後，把雙臂伸直，然後再上下交叉，要明顯感受到雙臂內側的發力，一樣把該動作重複60秒。

4日瘦手臂操｜第2步：伸直雙手上下交叉（Youtube@비타민신지니 VitaminJINY 截圖）

4日瘦手臂操｜第3步：化妝般拍臉

第3個動作，雙臂伸直手掌朝天，然後身體慢慢地由左至右微微轉動。切記不要聳肩，且老師強調這個動作要做得快效果才更明顯。

4日瘦手臂操｜第3步：化妝般拍臉（Youtube@비타민신지니 VitaminJINY 截圖）

4日瘦手臂操｜第4步：交替側平舉

接下來，把雙手打開到左右兩旁，與地面成水平線，再左右接著向外打開至身體平行處，回到起點位置時，要明顯感受到二頭臂在發力。此外，老師提醒手臂切勿提得太高，會容易造成斜方肌（trapezius）疼痛的問題。

4日瘦手臂操｜第4步：交替側平舉（Youtube@비타민신지니 VitaminJINY 截圖）

4日瘦手臂操｜第5步：同步側平舉

下一步，雙臂同時向外打開至身體平行處，再回到起點位置。假如新手感到困難，可先把雙臂稍微放下一點；非新手者可把手提高至水平，這個動作可根據個人程度去調整。

4日瘦手臂操｜第5步：同步側平舉（Youtube@비타민신지니 VitaminJINY 截圖）

4日瘦手臂操｜第6步：前後揮動

同樣打開雙手，並水平手臂前後快速揮動，特別注意手可以略低於肩膀，但手向後揮動時一定要吐氣，搭配正確的呼吸節奏。

4日瘦手臂操｜第6步：前後揮動（Youtube@비타민신지니 VitaminJINY 截圖）

4日瘦手臂操｜第7步：韓國舞

第7個動作模仿了韓國舞的動作，左手先抬起，從耳邊向下掃動，然後右手重複以上動作即可。

4日瘦手臂操｜第7步：韓國舞（Youtube@비타민신지니 VitaminJINY 截圖）

4日瘦手臂操｜第8步：雙手韓國舞

這個動作跟第7步基本上是一樣的，這一步是雙手同時抬起，再從耳邊向下掃動，完全是沒有休息時間，堅持到這步會明顯感到手臂兩側的酸痛感。

4日瘦手臂操｜第8步：雙手韓國舞（Youtube@비타민신지니 VitaminJINY 截圖）

▼▼▼【按圖看】減肥方法｜韓國爆紅「4日瘦手臂操」第9步至第14步▼▼▼

+ 1

資料來源︰YouTube@비타민신지니 VitaminJINY