少女親揭多年爛面抗痘之路　堅決戒「1東西」一年還原無瑕白皙肌

女生對減肥瘦身感興趣外，對皮膚管理亦相當關心。要養好一張白滑亮肌，除了使用適合自己膚質的護膚品外，平日日常生活的習慣同樣重要，從而做到內外兼修。眾所周知，糖份是加速皮膚衰老，而且攝糖過量會導致皮膚長痘、長斑、長皺紋等問題。一名飽受皮膚困擾的女生日前於個人社交平台分享，「抗糖」一年的變化，簡直是判若兩人！另外，女生亦傳授抗糖3階段的秘訣，若果飽受皮膚困擾的女生，不妨堅持抗糖一段時間，絕對是變美最低成本途徑！



女生多年來一直飽受困擾，內分泌失調，加上特別愛吃甜食，導致整張臉都慘不忍睹，長滿痘痘。經過皮膚科醫生檢查後，建議她開始抗糖一段日子，把皮膚養好。從此女生就開展了「一年的抗糖之路」，以下她整合了3大階段：入門、中階、高階，大家可根據個人膚況而循序漸進。

女生多年來一直飽受困擾，內分泌失調，加上特別愛吃甜食，導致整張臉都慘不忍睹。（RED@銀耳湯老大）

適合入門初學者：入門抗糖法

抗糖第一步是要控制糖分的攝取量，尤其是蛋糕、手搖飲品這類人工糖含量高的食品，這類的食物簡直就是皮膚的殺手。第二步是不要熬夜，熬夜會消耗我們皮膚的膠原蛋白，讓皮膚糖化，還會造成內分泌失調，所以盡量避免熬夜。

適合入門初學者：入門抗糖法（RED@銀耳湯老大）

適合中級者：中階抗糖法

控制攝糖量後，下一步是從飲食習慣著手，大家可從天然食物中進食低糖、低脂的食物，例如主食方面，可把白米飯換成雜糧飯，麵食可換成蕎麥麵；而水果方面，選擇小番茄、西柚、番石榴等等。

適合中級者：中階抗糖法（RED@銀耳湯老大）

運動能幫助身體代謝多餘的糖分，空腹有氧可以直接幫身體分解糖原。女生表示平日做完運動之後都會感到皮膚白裡透紅，若果實在沒有時間運動，建議多浸腳排汗，有效促進身陳代謝。

適合過級者：高階抗糖法

基本上堅持做到「中階抗糖法」的人士，應該都會明顯看到皮膚好轉。踏入高階法，當然希望讓抗糖達到更好的效果。女生表示自己開始飲用抗糖飲料，市面上有不少品牌專研抗糖十多年，飲用後可以更好抑制糖化，且膚色變亮及更有光澤。